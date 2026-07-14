দৃঢ়তার সাথে শহীদ ইমামের পথ অনুসরণ করা হবে / যুবসমাজই প্রতিরোধ আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ‘ইসলামিক মুভমেন্ট’-এর নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি ১৩ জুলাই ২০২৬, সোমবার সন্ধ্যায় ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ‘নিদা আল-ওয়ালি’ কমিটি আয়োজিত ‘ইমাম খামেনি (তাঁর আত্মা পবিত্র হোক)-এর শাহাদাত-পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন।
আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের নেতা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাগরণ ও সচেতনতাকে ‘প্রতিরোধ ফ্রন্ট’-এর ভবিষ্যতের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান ঘটনাবলি এবং তরুণদের প্রতিরোধ-আদর্শকে আপন করে নেওয়ার বিষয়টি বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করছে।
বাগদাদে "ইমাম খামেনেয়ী (রহ.)-এর শাহাদাত-পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি সম্মেলনে 'অক্ষশক্তি বা প্রতিরোধ-জোট'-এর (Axis of Resistance) কর্মী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন। ইমাম খামেনেয়ীর শাহাদাতের পর প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা ও কৌশল পর্যালোচনার ওপর এই আয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
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