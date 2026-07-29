ইরানের হামলায় মার্কিন সামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইআরজিসি -এর মুখপাত্র জেনারেল মোহেবি বলেছেন, ১৫ দিনের সংঘাতে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী আঞ্চলিক মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে মাটিতে অবস্থানরত ১১টি মার্কিন যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছে বলে দাবি করা হয়েছে।
তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইরানের হামলায় মার্কিন বাহিনীর কথিত ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় রয়েছে—
রাডার ও আকাশ প্রতিরক্ষা খাতে:
৭টি কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার
৩টি স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা
৬টি প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা রাডার
৩টি আকাশ ও সমুদ্র নজরদারি রাডার
৮টি প্রাথমিক সতর্কতা ও শনাক্তকরণ রাডার
৭টি বিমান প্রতিরক্ষা রাডার
৩টি EPS রাডার ব্যবস্থা
২টি EPS-117 রাডার
৫টি দীর্ঘপাল্লার রাডার
২টি প্রতিরক্ষা রাডার
১টি কৌশলগত রাডার ব্যবস্থা
লজিস্টিক ও সহায়তা অবকাঠামোতে:
৬টি যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র
৩টি লজিস্টিক ও সহায়তা কেন্দ্র
১২টি জ্বালানি ট্যাংক
১৭টি অস্ত্র, যন্ত্রাংশ ও নৌযান/বিমান সরঞ্জামের গুদাম
৬টি ক্ষেপণাস্ত্র গুদাম
অপারেশনাল অবকাঠামোতে:
৬টি MQ-9 ড্রোন হ্যাঙ্গার
১টি F-15 যুদ্ধবিমান প্রস্তুতকরণ শেড
৮টি নতুন ড্রোন থাকা একটি ড্রোন শেড
২টি কমান্ড সেন্টার
১টি বিমানবাহী রণতরির জ্বালানি সরবরাহ প্ল্যাটফর্ম
১টি P-8 বিমানের হ্যাঙ্গার
৪টি HIMARS ক্ষেপণাস্ত্র প্ল্যাটফর্ম
৫টি যুদ্ধবিমান হ্যাঙ্গার
৪টি প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স
৬টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ প্ল্যাটফর্ম
১টি জ্বালানি পাম্পিং স্টেশন
২টি সিগন্যাল যোগাযোগ কেন্দ্র
১টি গোয়েন্দা তথ্যকেন্দ্র
১টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা প্রসেসিং কেন্দ্র
১টি দূরনিয়ন্ত্রিত নৌযানের ডিপো
১টি জ্বালানি জেটি
৪টি যুদ্ধবিমান শেল্টার
৬টি বিমান ওঠানামা ও পার্কিং র্যাম্প
আকাশযান ও সামরিক সরঞ্জামে:
মাটিতে থাকা ১১টি যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার
১৭টি নজরদারি ও অপারেশনাল ড্রোন, যার মধ্যে ৮টি নতুন ছিল বলে দাবি করা হয়েছে
একটি শেল্টারের ভেতরে থাকা ১টি F-15 যুদ্ধবিমান
১টি P-8 বিমান
১টি C-17 পরিবহন বিমান
৮টি আকাশে জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান
৪টি ভারী হেলিকপ্টার
৬টি মজুত ক্ষেপণাস্ত্র
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