নাজাফ আশরাফে সামগ্রিক আরবাইন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে/নিরাপত্তা ও সেবা সংস্থাগুলোর জন্য পূর্ণ সতর্কাবস্থা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাজাফ গভর্নরেটের মুখপাত্র আহমাদ আল-ফাতলাউই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, ‘আরবাঈন’ উপলক্ষে একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেন যে, তীর্থযাত্রীদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান এবং কারবালার পথে তাঁদের নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা, সেবা ও স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে তাদের জনবল, সরঞ্জাম ও সম্পদ পুরোপুরি কাজে লাগানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
পরিশেষে, নাজাফ গভর্নরেটের মুখপাত্র এই পরিকল্পনার সেবামূলক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিস, ট্রাফিক পুলিশ, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা, পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (পিএমএফ) এবং ইমাম আলী (আ.) কমব্যাট ব্রিগেড—সবাই সমন্বিতভাবে কাজ করছে।
আরবাইন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মোড় ও প্রধান সড়কগুলোতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন, জরুরি সাড়াদানকারী কেন্দ্রগুলোর উচ্চতর প্রস্তুতি এবং ব্যাপক নিরাপত্তা উপস্থিতি।
Your Comment