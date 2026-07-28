'ইরানের সম্পদ থেকে অর্থ গ্রহণকারী কোনো দেশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে না'

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): খাতামুল আম্বিয়া (সা.) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র ইব্রাহিম জুলফাকারি ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন, যেখানে তিনি ইরানের অবরুদ্ধ সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের কথা বলেন।
জুলফাকারি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার ধারাবাহিকতায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইসলামী ইরানের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর কারণে সৃষ্ট অনিরাপত্তা এবং হরমুজ প্রণালির দক্ষিণের অবৈধ ও অনিরাপদ পথ ব্যবহার করে চলাচলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলোর ক্ষতিপূরণ ইরানের অবরুদ্ধ সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে।
খাতামুল আম্বিয়া (সা.) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র আরও জোর দিয়ে বলেন, এই অবৈধ পদক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধী প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করার পাশাপাশি আমরা সব কোম্পানি ও দেশকে জানিয়ে দিচ্ছি, যারা ট্রাম্পের এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবে এবং ইরানের জব্দকৃত সম্পদ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, তাদের কোনো জাহাজকে আর হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেবে না ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী।
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