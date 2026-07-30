আরবাইন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল ইউনিট পুরোপুরি প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের ‘পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস’ (পিএমএফ)-এর মধ্য-ইউফ্রেটিস অপারেশনস-এর কমান্ডার মেজর জেনারেল আলী আল-হামদানি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আরবাইন তীর্থযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, আরবাইন পরিকল্পনায় নির্ধারিত নিরাপত্তা ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিএমএফ-এর সকল ইউনিট সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।
তিনি জানান যে, আরবাইন নিরাপত্তা পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং তীর্থযাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘মধ্য ইউফ্রেটিস অপারেশনস কমান্ড’ কারবালা ও মধ্য ইউফ্রেটিস অঞ্চলের প্রদেশগুলোর স্থানীয় কর্মকর্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সাথে নিরন্তর সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে।
আল-হামদানি আরও জানান যে, নিরাপত্তা জোরদার ও সম্ভাব্য যেকোনো হুমকি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ‘পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস’ (পিএমএফ)-এর ইউনিটগুলো অনেক আগেই বেশ কিছু প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; এর মধ্যে রয়েছে মরুভূমি এলাকা ও পবিত্র শহর কারবালার উপকণ্ঠ পরিষ্কার করা এবং পবিত্র শহর নাজাফের মরুভূমিতে গোয়েন্দা নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা।
পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (পিএমএফ)-এর মধ্য-ইউফ্রেটিস অঞ্চলের অভিযানের কমান্ডার আরও উল্লেখ করেছেন যে, আরবাইন-কেন্দ্রিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাটি ড্রোন ও থার্মাল ক্যামেরাসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে।
একই সাথে, পবিত্র শহর কারবালায় সমবেত হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আরবাইন অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের সুবিধার্থে তীর্থযাত্রীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পথে পিএমএফ-এর ইউনিটগুলোকে ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়েছে।
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