রুশ প্যাট্রিয়ার্ক সর্বোচ্চ নেতার বার্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ায় নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত কাজেম জালালি রাশিয়ার আর্চবিশপ প্যাট্রিয়ার্ক কিরিলের সরকারি বাসভবনে গিয়ে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বার্তা তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন।
এই সাক্ষাতে ইরানি রাষ্ট্রদূত ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার শাহাদাতবরণ উপলক্ষে রাশিয়ার আর্চবিশপের শোকবার্তা পাঠানো এবং নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানানোর বিষয়টির প্রশংসা করেন; পাশাপাশি তিনি প্যাট্রিয়ার্ক কিরিলের কাছে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ থেকে একটি প্রত্যুত্তর বার্তা হস্তান্তর করেন।
ইসলামি বিপ্লবের নেতার কাছ থেকে পাওয়া "মূল্যবান বার্তা"-র জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাশিয়ার প্যাট্রিয়ার্ক বলেন: "উভয় দেশের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে মতবিনিময়ের এক অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেছে।"
বিশ্বজুড়ে মানুষের প্রাণহানি ও দুর্ভোগ—যার মধ্যে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ইরানি জনগণের সম্মুখীন হওয়া নানাবিধ চ্যালেঞ্জও অন্তর্ভুক্ত—তা নিয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল আরও বলেন: "আমি এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশেষ করে ইরানি জনগণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি, যারা দৃঢ়তা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে অবিচল রয়েছেন।"
রুশ আর্চবিশপ উল্লেখ করেছেন যে, নৈতিক বিষয়, দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের ভূমিকা এবং পারিবারিক সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অর্থোডক্স চার্চ এবং ইরানের মুসলমানদের অবস্থান অত্যন্ত কাছাকাছি ও অভিন্ন।
প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল এরপর বিপ্লবের শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেইর বিদায় ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন; তিনি জানান যে, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাদের সফরের ওপর একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, যেখানে কেবল সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকেই নয়, বরং সাধারণ ইরানি নাগরিকদের কাছ থেকেও পাওয়া উষ্ণ অভ্যর্থনার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
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