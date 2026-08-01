  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

মিনাবের শহীদদের সন্তানদের কণ্ঠস্বর টোকিও পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১ আগস্ট ২০২৬ - ২০:০৬
News ID: 1847635
মিনাবের শহীদদের সন্তানদের কণ্ঠস্বর টোকিও পর্যন্ত পৌঁছেছে।

জাপানে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগিতায়, টোকিওর ইতাবাশি সিটি হলের ‘গ্রিন হল’-এ ‘পিস সাপোর্টার্স’ (Peace Supporters) উৎসবের অংশ হিসেবে মিনাব কাউন্টির শহীদ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টোকিওতে আয়োজিত ‘সাপোর্টার্স অফ পিস’ (Supporters of Peace) নামক নাগরিক-সাংস্কৃতিক উৎসবের সাথে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠানস্থলে মিনাবের ‘শাজারাহ-ই তাইয়্যেবা’ (Shajareh-ye Tayyebeh) স্কুলের শহীদ শিশুদের ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল; স্কুলটিতে চালানো ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মানবিক দিকটি তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়।

এই প্রদর্শনীতে মিনাবের ‘শাজারেহ-য়ে তাইয়েবেহ’ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বহু ছবি তুলে ধরা হয়েছিল—যে স্কুলটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার শুরুর মুহূর্তে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রদর্শিত ছবিগুলো সেই শিশুদের মানবিক দিকটি তুলে ধরেছিল যারা এই হামলা ও তার পরবর্তী পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল; উল্লেখ্য, সেই হামলার রেশ ও তিক্ততা আজও ইরানি সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রকটভাবে অনুভূত হয়।

প্রদর্শনী চলাকালে 'আওয়ার ইরান' (Our Iran) সংগঠনের একজন প্রতিনিধি—যিনি ইরানের কণ্ঠস্বর ও মিনাবের শিশুদের পক্ষ থেকে কথা বলছিলেন—ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে যখন ক্লাস চলছিল, তখন এই হামলাটি ঘটে; ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার ফলে স্কুলের ভবনটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর ধসে পড়ে।

তিনি এই হামলাকে মানবতার বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও বিধিমালার লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেন; তিনি আরও জানান যে, এই ঘটনায় ১৬৮ জন—যাদের অধিকাংশই ছিল সাত থেকে বারো বছর বয়সী মেয়ে এবং সেই সাথে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও অভিভাবক—প্রাণ হারায় এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়।

মিনাব স্কুলের ওপর হামলার শিকার শিশুদের ছবি নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীটি—এমন এক প্রেক্ষাপটে—জাপানি দর্শকদের সামনে যুদ্ধের মানবিক পরিণতির এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল; উল্লেখ্য, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার ঐতিহাসিক স্মৃতি জাপানিদের সম্মিলিত চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। এই প্রদর্শনীটি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং বেসামরিক নাগরিক—বিশেষ করে শিশুদের—সুরক্ষা নিশ্চিত করার আবশ্যিকতাকেও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha