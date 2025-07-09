পাকিস্তান কখনও ইহুদিবাদী শাসনকে স্বীকৃতি দেবে না

আহলুলবাইত বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের মন্ত্রী "তারিক ফজল চৌধুরী" জিও নিউজ চ্যানেলের একটি অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "আরব দেশগুলো আব্রাহাম চুক্তি গ্রহণ করুক বা না করুক, পাকিস্তান এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থান নিয়েছে; আমরা ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিই না।"
তারিক ফজল চৌধুরী আরও বলেছেন যে এই নীতি কেবল সরকারের নয়, এটি পুরো পাকিস্তান জাতির সিদ্ধান্ত এবং "আমরা এর থেকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হব না। কোনো পাকিস্তানি সরকার জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না।"
অনুষ্ঠানে আরও, তেহরিক-ই-ইনসাফ পার্টির অন্যতম নেতা নিসার জতও এই অবস্থানের সাথে একমত পোষণ করেছেন, এবং স্পষ্ট করে বলেছেন: "ইহুদিবাদী শাসনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিষয়ে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে এবং এই নীতি জনগণের সাধারণ স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"
