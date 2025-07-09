কাশ্মীরিরা বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি তাদের বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করছে- ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম হুসেইন (আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার শিয়া শোকাহত ব্যক্তি অংশ নিয়েছিলেন। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর ছবি সম্বলিত ব্যানার বহন করার জন্য বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে, কাশ্মীরে মহরমের অনুষ্ঠানগুলিতে ইরানি ও হিজবুল্লাহ নেতাদের ছবির ব্যবহার, সেইসাথে ফিলিস্তিনের সমর্থনে স্লোগানের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯ জুলাই ২০২৫ - ১৬:২৯
News ID: 1706231
১১ই মহরমের শোক অনুষ্ঠানে, ভারতীয় কাশ্মীরে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি এবং সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর ছবি দিয়ে সজ্জিত একটি গাড়ি দেখা গেছে। এছাড়াও, অন্যান্য মহরমের শোক অনুষ্ঠানে, কাশ্মীরিদের হাতে বিপ্লবী নেতার ছবি দেখা গেছে।
