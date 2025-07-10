  1. Home
১১ জুলাই ২০২৫ - ০৩:১৪
News ID: 1706631
লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্তব্য মিডিয়া এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে এক সাক্ষাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে আপনি খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। আপনি এটি কোথা থেকে শিখলেন? যদিও ইংরেজি লাইবেরিয়ার জাতীয় ভাষা, ট্রাম্প এই বিষয়ে অবগত ছিল না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে এক সাক্ষাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিল যে আপনি খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। আপনি এটি কোথা থেকে শিখলেন? যদিও ইংরেজি লাইবেরিয়ার জাতীয় ভাষা।

লাইবেরিয়া পশ্চিম আফ্রিকা এবং উত্তর গিনি উপসাগরে অবস্থিত একটি দেশ, যার রাজধানী মনরোভিয়া। এর উত্তরে সিয়েরা লিওন, উত্তর-পূর্বে গিনি, পূর্বে আইভরি কোস্ট এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। লাইবেরিয়া ১৮৪৭ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসা মুক্ত দাসদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি আফ্রিকার প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র।

দেশটির জাতীয় ভাষা ইংরেজি, যা ২৯টি অন্যান্য স্থানীয় ভাষার সাথে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য কিছু বিশ্বাস প্রচলিত। পুরুষদের গড় আয়ু ৪১ বছর এবং মহিলাদের ৪২ বছর। দেশটির মুদ্রা লাইবেরিয়ান ডলার। দেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে হীরা, লোহা, রাবার, কফি এবং কোকো।

