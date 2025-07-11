উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হয় আমরা ইরানের পাশে আছি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামিক কোয়ালিশন পার্টির মহাসচিব মোহাম্মদ আলী আমানি তেহরানের দূতাবাসে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে এক বৈঠকে ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানের সাম্প্রতিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বৈধ প্রতিরক্ষার অধিকার রক্ষায় উত্তর কোরিয়ার অবস্থানের প্রশংসা করেন।
ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উল্লেখ করে আমানি আমেরিকান ও ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র নিরপেক্ষ করার জন্য উত্তর কোরিয়ার মতো স্বাধীন দেশগুলির সহযোগিতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "ইরান, কোরিয়া, ফিলিস্তিন এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য জাতির জনগণের অধিকার অর্জনের একমাত্র উপায় হল প্রতিরোধ। ইরান, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া এবং চীনের একটি ইউনিয়ন গঠন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠন করতে পারে।"
মুতালিফা পার্টির মহাসচিব আরও বলেন: "এই সহযোগিতার ফলে সৃষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। আজ, ইরান পশ্চিমা সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সভ্যতার প্রতিরক্ষামূলক বাধা; যদি এই বাধা ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে ঝড় পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে।"
উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হান সং-ও নিষেধাজ্ঞা এবং অসুবিধার সময়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ঐতিহাসিক রেকর্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: "ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী শাসনের আগ্রাসনের শুরু থেকেই আমরা ইরানি জাতির পাশে দাঁড়িয়েছি। পশ্চিমা পক্ষকে বিশ্বাস করা যায় না এবং তারা ক্রমাগত স্বাধীন পূর্ব দেশগুলির সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে।"
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকা ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে মার্কিন হামলা আন্তর্জাতিক মানের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন: "আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কোরিয়ান নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেব এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ইরানের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াব।"
এই বৈঠকে, যেখানে ইসলামিক কোয়ালিশন পার্টির নির্বাহী সচিব, উপ-সচিব এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক, নির্বাহী বিষয়ক এবং প্রচার বিভাগের উপ-পরিচালকও উপস্থিত ছিলেন, উত্তর কোরিয়ার নেতার উদ্দেশ্যে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দেশটির রাষ্ট্রদূতের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।
পরিশেষে, আমানি কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশগ্রহণের জন্য মুতালফা পার্টির প্রতিনিধিদলকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের জন্য কোরিয়ান রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।
