  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

কালিবাফ: বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা ৯ কোটি মানুষের প্রতিরক্ষা গঠনের পরিচালিত করেছেন।

১১ জুলাই ২০২৫ - ০৪:২৩
News ID: 1706634
কালিবাফ: বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা ৯ কোটি মানুষের প্রতিরক্ষা গঠনের পরিচালিত করেছেন।

১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধ কক্ষে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে, ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার বলেন: স্বল্পতম সময়ে প্রতিস্থাপনকারী কমান্ডারদের নির্বাচন করে এবং প্রতিরক্ষা আদেশ প্রদানের মাধ্যমে, তিনি এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন যা ৯ কোটি ইরানি জনগণের দেশের প্রতি সমর্থনের মূল ভিত্তি তৈরি করেছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার রাতে (৯ জুলাই) এক সরাসরি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া ১২ দিনের যুদ্ধের বিভিন্ন দিক এবং মাত্রা, সর্বোচ্চ কমান্ডারের ভূমিকা এবং জাতীয় ঐক্য এবং দেশকে রক্ষায় ৯ কোটি ইরানি জনগণের শক্তিশালী মূল গঠনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই যুদ্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অভিযানের মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত এবং নতুন খবরও ব্যাখ্যা করেন।

এই কথোপকথনের একাংশে, ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার, সর্বাধিনায়ক হিসেবে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন: "তার অনন্য নেতৃত্বে, তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে ধাক্কা থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ, নতুন কমান্ডার নিয়োগের মাধ্যমে, আক্রমণের প্রথম চার ঘন্টার মধ্যে এই ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল।"

দখলকৃত অঞ্চলের আকাশ ও ভূমিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আধিপত্য এবং যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ৯০ শতাংশ সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কালিবাফ স্মরণ করেন: জায়োনিস্ট সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজ সরকারের আহতের সংখ্যা ৩,৫২০ জন ঘোষণা করেছে এবং এই ঘোষিত আহতের সংখ্যার ভিত্তিতে, সরকারের ৫০০ জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময়, ইরানের অপারেশনাল পরিকল্পনা ক্রমাগত আপডেট করা হয়েছিল, এবং এই যুদ্ধ ছিল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের জন্য একটি বাস্তব অনুশীলন। এই অভিযানের ফলে, শাসকগোষ্ঠীর সামরিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি, শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও অক্ষম করা হয়েছিল।

Your Comment

You are replying to: .
captcha