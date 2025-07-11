  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

খান ইউনিসে ইহুদিবাদী সরকারের নতুন অপরাধ।

১১ জুলাই ২০২৫ - ১৩:১১
News ID: 1706672
খান ইউনিসে ইহুদিবাদী সরকারের নতুন অপরাধ।

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী খান ইউনিসের পশ্চিমে একটি কবরস্থানে অভিযান চালিয়ে ফিলিস্তিনি শহীদ ও নাগরিকদের সমাধিস্থল উত্তোলন ও ধ্বংস করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় স্থল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই ভৌগোলিক অঞ্চলে কবরস্থান ধ্বংস করার এবং ফিলিস্তিনি শহীদদের মৃতদেহ অপবিত্র করার চেষ্টা করেছে বলে প্রচুর প্রমাণ এবং নথিপত্র রয়েছে।

গত কয়েকদিনের একটি ঘটনায়, দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিস শহরের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের আশেপাশের এলাকা থেকে তাদের সাঁজোয়া যান প্রত্যাহার করার সময়, ইসরায়েলি বাহিনী শহরের কবরস্থান ধ্বংস করে এবং সেখানে কবর খুঁড়ে।

এই কবরস্থানটি পূর্বে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর নৃশংস কামান এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে এর শত শত কবর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

قبرستان.jpg

যদিও গাজায় শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীর কবরস্থান ধ্বংসের অসংখ্য প্রমাণ এবং ছবি এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তবে এই প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে কবর ধ্বংসের কথা স্বীকার করেছে এবং একই সাথে এই পদক্ষেপকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই ছবিগুলির অনেকগুলি এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, যা গাজার কবরস্থান ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয়।

Your Comment

You are replying to: .
captcha