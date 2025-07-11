  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

মার্কিন নৌবাহিনীর অপারেশনস প্রধান: ইরানের কারণে আমরা ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ হারিয়েছি

১১ জুলাই ২০২৫ - ১৩:২৬
News ID: 1706673
মার্কিন নৌবাহিনীর অপারেশনস প্রধান: ইরানের কারণে আমরা ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ হারিয়েছি

বিশেষজ্ঞরা একমত যে ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আটকানোর খরচ অনেক বেশি, এবং এই বাধাদান অভিযানের ফলে আমেরিকান এবং ইহুদিবাদী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা মজুদ একযোগে হ্রাস পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আমাদের নৌবাহিনীর SM-3 ক্ষেপণাস্ত্রগুলি উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ থেকে ইসরায়েলকে আমাদের প্রতিরক্ষার ফলে," মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অভিযানের প্রধান জেমস কিলবি কংগ্রেসকে বলেছেন।

ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের যুদ্ধের পরের সময়কালে, আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ হ্রাস সম্পর্কে গণমাধ্যমে অনেক সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিবেদন এবং বিবৃতি শুনেছি, যা অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা পূর্বে পশ্চিমা দেশগুলির কাছ থেকে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর অ্যারো ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ হ্রাসের বিষয়ে প্রতিবেদন শুনেছি, এবং আমেরিকান THAAD ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কেও একই রকম আলোচনা রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত দেয় যে যুদ্ধবিরতির একটি কারণ এই বিষয়টি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা এখন একমত যে ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আটকানোর খরচ অনেক বেশি, এবং এই বাধাদান অভিযানের ফলে আমেরিকান এবং ইহুদিবাদী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা মজুদ একযোগে হ্রাস পেয়েছে।

Your Comment

You are replying to: .
captcha