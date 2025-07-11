  1. Home
ট্রাম্পকে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি: নিজেকে বিশ্বের বিচারোক মনে করবেন না

১১ জুলাই ২০২৫ - ১৩:৪৭
ট্রাম্পের বাণিজ্য হুমকি এবং বলসোনারোর প্রতি তার সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায়, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি বলেন, "ট্রাম্পের মনে করা উচিত নয় যে তিনি বিশ্বের বিচারোক নির্বাচিত হয়েছেন; এখানে ব্রাজিলে, আমরা ব্রাজিলিয়ানরা কাজ করছি।" এই প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে মিডিয়া কভারেজ পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোর সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন এবং তার প্রশাসন ব্রাজিলের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে। ট্রাম্প ব্রাজিলের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

এখন, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুলা দা সিলভা তাকে বলেছেন: "ট্রাম্পের এটা ভাবা উচিত নয় যে তিনি বিশ্বের বিচারোক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি যদি ব্রাজিল সম্পর্কে একটু জানতেন, তাহলে তিনি আমাদের আরও বেশি সম্মান করতেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং তিনি আমেরিকায় যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু এখানে ব্রাজিলে, আমরা ব্রাজিলিয়ানরা কাজ করছি।"

