১০০০ এর বেশি ইরাকি সক্রিয় নারী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক ফতোয়াকে সমর্থন করেছেন

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, ১০০০ এর বেশি ইরাকি সক্রিয় নারী, যার মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার এবং প্রতিরোধের অক্ষের কর্মীরা রয়েছেন, তারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতাকে হুমকিদাতাদেরকে ‘মুহারিব’ হিসেবে গণ্য করে জারি করা মহান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ফতোয়াকে তাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন।
অংশগ্রহণকারীরা "ইন্নি সালিমুন লিমান সাল্লামাকুম ওয়া হারবুন লিমান হারাবাকুম" (আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করি যারা আপনার সাথে শান্তি স্থাপন করে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করি যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে) শীর্ষক ইলেকট্রনিক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, আলেম এবং শিয়া প্রবীণদের, বিশেষ করে ইরাকের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের ফতোয়াকে সমর্থন করে, ইমাম খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী-মার্কিন শত্রুদের হুমকিগুলির নিন্দা ও তিরস্কার করেছেন।
বিবৃতির একটি অংশে বলা হয়েছে: “ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুসারে, আজ যে কেউ ইসলামী উম্মাহ এবং ইসলামের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কোনো ইসলামী নেতা বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে হুমকি দেয় বা আক্রমণ করে, তাকে ইসলামী আইন অনুসারে ‘মুহারিব’ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মুসলিম বা তাদের সরকার কর্তৃক এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতা বা সমর্থন নিষিদ্ধ। আমরা বিশ্বের সকল মুসলিমকে এই শত্রুদেরকে তাদের ভুলের বিশালতা সম্পর্কে অবহিত করতে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত করতে আহ্বান জানাই। যে কেউ এই পথে কষ্ট বা ক্ষতির শিকার হবে, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর পথে একজন মুজাহিদের পুরস্কার পাবে।"
