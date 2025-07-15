সুদানি: ইরান চুক্তির জন্য গুরুতর আগ্রহ দেখাচ্ছে কারণ তারা পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে ছুটছে না

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) অনুসারে, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী "মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি" "আল-শারক আল-আওসাত" পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অঞ্চলের নতুন ভারসাম্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন: "৭ই অক্টোবরের ঘটনা এবং এর পরে লেবাননে আগ্রাসন, সিরিয়ায় যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে এবং তারপরে ইরানের উপর আগ্রাসনের পর, এই চলমান ঘটনাগুলির ছায়ায় এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনাগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। গাজা এবং লেবান্ডে আগ্রাসন এখনও চলছে, গাজার পরিস্থিতি সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে, পাশাপাশি সিরিয়ায় ইসরায়েলের অনুপ্রবেশও অব্যাহত রয়েছে। আমরা ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়েও কথা বলছি, তাই আমরা অঞ্চল, এর ভারসাম্য এবং সম্পর্ক গঠনে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পথে নেই।"
জায়নবাদী শাসন ইরানের উপর হামলা শুরু করার পর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "সবাই আশা করেছিল যে উত্তেজনা বাড়বে এবং যুদ্ধ ও পাল্টা হামলা আসন্ন। এই ধারণা অঞ্চলের সমস্ত দেশে বিদ্যমান ছিল এবং ইরাকও এই অঞ্চলের একটি অংশ। ইসরায়েলের ইরানের উপর আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর, যা ইরাকের আকাশসীমা লঙ্ঘনকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইরাককে এই যুদ্ধে এবং প্রতিবেশী দেশের উপর আগ্রাসনে জড়িয়ে ফেলত এবং এটি আমাদের সংবিধান ও রাজনৈতিক নীতির পরিপন্থী, যা কোনো পক্ষ বা দেশকে ইরাকের আকাশসীমা বা ভূমিকে অন্যদের উপর আগ্রাসনের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না।"
আল-সুদানি আরও বলেছেন: "আমাদের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্তরে আমাদের বিরোধিতা প্রমাণ করতে হয়েছিল, তাই আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি অভিযোগ পেশ করেছি এবং এই লঙ্ঘনের বিষয়ে এই অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে। আমরা প্রতিবেশী দেশের উপর আগ্রাসনকেও নিন্দা করেছি, প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ বা পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের নামে, যখন এটি একটি সার্বভৌম এবং জাতিসংঘের সদস্য দেশের উপর স্পষ্ট আগ্রাসন ছিল।"
তিনি স্পষ্ট করেছেন: "এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কীভাবে এই সংকটের বিষয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আমাদের জাতীয় অবস্থান বজায় রাখা যায় এবং আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতে সফল হয়েছি; একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অবস্থান গঠনের মাধ্যমে যা আগ্রাসন এবং ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও আকাশসীমা লঙ্ঘনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইরাক ও ইরাকি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করে, এবং ইরাককে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে রাখে। এই অবস্থান অভ্যন্তরীণ স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"
ইরানের পক্ষ থেকে কোনো অনুরোধ ছিল না
ইরাকের প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরে যে "যুদ্ধের সময় ইরান ইরাকের কাছে কী চেয়েছিল?" বলেছেন: "কোনো অনুরোধ করা হয়নি। বরং ইরাক নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিল তার অবস্থান এবং এই পরিস্থিতির ঝুঁকি স্পষ্ট করার জন্য এবং এই যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং আলোচনায় ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করতে। ইরানের রাষ্ট্রপতি এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের সাথে আমাদের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছিল। আলোচনা চলছিল যা রবিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শুক্রবার সকালে হামলা ঘটে।"
তিনি আরও বলেছেন: "ইরাকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পক্ষগুলোকে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসতে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে উৎসাহিত করা। ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যখন আগ্রাসন চলছে তখন কীভাবে আলোচনায় ফিরে আসা যায়? অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশগুলির সাথে আমাদের আলোচনা এবং যোগাযোগ এই ধারণার উপর কেন্দ্র করে ছিল যে ইরান আলোচনার টেবিলে বসতে প্রস্তুত, তবে শর্ত হলো আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। আগ্রাসন শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটি ইরানের ইতিবাচক অবস্থান ছিল।"
আল-সুদানি এই সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্ন সম্পর্কে যে "তিনি কি ইরান এবং জায়নবাদী শাসনের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন?" ব্যাখ্যা করেছেন: "হ্যাঁ; কারণ সবাই জানে যে নেতানিয়াহু গাজায় বা লেবাননে কোনো যুদ্ধবিরতি মেনে চলেননি। এটি স্বাভাবিক যে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে আরও আগ্রাসন চালাতে পারেন। তার নীতি, পদ্ধতি এবং কৌশল হলো তার রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে অঞ্চলকে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থায় রাখা।"
এই প্রশ্নের উত্তরে যে "আপনি কি চিন্তিত ছিলেন যে ইরানের ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে, এবং আপনি কি দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত বা ইরানে অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?" তিনি বলেছেন: "ইরান এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এবং যে কেউ ১২ দিনের যুদ্ধ দিয়ে শাসনব্যবস্থা উৎখাত করতে চায়, তার পরিণতি অবশ্যই পুরো অঞ্চল জুড়ে পড়বে। এটি স্বাভাবিক যে আমরা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং যেকোনো প্রতিবেশী দেশের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আপনি প্রতিবেশী দেশে আগুন দেখতে পাবেন এবং উদাসীন বসে থাকবেন এবং আশা করবেন না যে সেই আগুন আপনার কাছে পৌঁছাবে না, তা হতে পারে না। এটি আমাদের সমস্ত দেশের সাথে পদ্ধতি, সে ইরান হোক বা অন্য প্রতিবেশী দেশ।"
আল-সুদানি বলেছেন: "এই পর্যায়ে আমরা যা বিশ্বাস করি তা হলো আমাদের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, শান্তি এবং বোঝাপড়ার দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের উদ্বেগ ছিল যে এই পরিণতিগুলি অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করবে। তবে অভ্যন্তরীণ স্তরে, আমরা আমাদের সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তি ও ইরাকি জনগণের বোঝাপড়া ও সচেতনতার উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম এই ঘটনা ও পরিবর্তনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে।"
ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক
এই প্রশ্নের উত্তরে যে "মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'লেনদেন' তত্ত্বে আগ্রহী। এটি কি কল্পনা করা যেতে পারে যে আগামী পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে একটি লেনদেন গঠিত হবে?" তিনি বলেছেন: "এটি প্রত্যাশিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাম্প্রতিক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে একটি উদ্ভাবনী ভূমিকা পালন করেছেন। ইরাক এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছে, এবং এই উদ্যোগ এই যুদ্ধবিরতি এবং এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বন্ধের দিকে পরিচালিত করেছে। আমরা আশা করি এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে, বিশেষ করে পারমাণবিক ফাইল নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে, যা এই লেনদেন বা চুক্তির দিকে নিয়ে যাবে যা মধ্যপ্রাচ্যের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করবে।"
আল-সুদানি এই প্রশ্নের উত্তরে যে "ইরানি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে আপনি কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ইরানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রকৃত আগ্রহ রয়েছে?" বলেছেন: "হ্যাঁ, আমাদের যোগাযোগ এবং বৈঠকের মাধ্যমে আমাদের ধারণা হলো যে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর গুরুতর আগ্রহ রয়েছে যা তার স্বার্থ নিশ্চিত করবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগগুলিকেও বিবেচনা করবে। কারণ ইরানে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের জন্য ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক স্তরে কোনো সিদ্ধান্ত নেই, যা বিশ্বের প্রধান উদ্বেগ। তাই এই ফাইলটি শেষ করার জন্য একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর পথ খোলা রয়েছে, যা এই অঞ্চলের উত্তেজনা ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল।"
ইরাকের প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন: "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক যা সাধারণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও ইরান বিভিন্ন সময়ে, হোক তা স্বৈরাচারী শাসনের সময় বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সময়, ইরাক এবং ইরাকি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবে আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে জোর দিই যে এই সম্পর্ক একটি স্বাস্থ্যকর কাঠামোর মধ্যে হওয়া উচিত যা সাধারণ স্বার্থ নিশ্চিত করবে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করবে। ইরাকের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত রয়েছে যা তার জনগণের স্বার্থ এবং অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।"
আল-সুদানি জোর দিয়ে বলেছেন: "ইরানের পক্ষ থেকে ইরাকের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ নেই, এমনকি একটি ছোট অংশেও নয়। এই শব্দটি এমনকি গ্রহণযোগ্যও নয় এবং আমাদের শব্দভান্ডারে এর কোনো স্থান নেই।"
Your Comment