ইরানের প্রতি সমর্থনমূলক মন্তব্যের জন্য বাহরাইনের এক যুবককে আটক

১২ জুলাই ২০২৫ - ১৩:৪১
News ID: 1707000
Source: ABNA
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাহরাইন সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞার ধারাবাহিকতায়, একজন বাহরাইনি যুবককে ইনস্টাগ্রামে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সমর্থনমূলক মন্তব্য পোস্ট করার জন্য আটক করা হয়েছে এবং প্রসিকিউটরের আদেশে তাকে সাত দিনের জন্য আটক কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

আহলেবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাহরাইনের কর্তৃপক্ষ আল-জাহরা শহরের বাসিন্দা "হুসাইন ফরিদ আল-জাজিরি" কে ইনস্টাগ্রামে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সমর্থনমূলক মন্তব্য পোস্ট করার জন্য আটক করেছে।

আল-জাজিরি, যিনি একজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্মী, তাকে অপরাধ তদন্ত মহাপরিচালক অফিসে তলব করার পর আটক করা হয় এবং পরে প্রসিকিউটরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রসিকিউটরও তদন্ত চলাকালীন তার সাত দিনের আটকাদেশ জারি করেছেন।

তার এই আটকের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল যখন মানবাধিকার সংগঠনগুলো বাহরাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের বিষয়ে, বিশেষ করে ভার্চুয়াল জগতে রাজনৈতিক মন্তব্যের ক্ষেত্রে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

