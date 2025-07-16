জায়নবাদী শাসনের আরও এক সামরিক সদস্যের আত্মহত্যা

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, হারেৎজ পত্রিকা জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর আরও এক সামরিক সদস্যের আত্মহত্যার খবর দিয়েছে।
পত্রিকাটি লিখেছে: "একটি এয়ারবোর্ন ব্রিগেডের একজন সামরিক সদস্য গুলি চালিয়ে নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করেছেন।"
এই সামরিক সদস্যটি দক্ষিণের একটি সেনা ঘাঁটিতে আত্মহত্যা করেছেন।
এর আগে সোমবার জায়নবাদী সূত্রগুলো জানিয়েছিল যে দখলকৃত অঞ্চলের উত্তরে একটি ব্যারাকে জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর এক সামরিক সদস্য আত্মহত্যা করেছেন।
শুক্রবার জায়নবাদী সূত্রগুলো আরও জানিয়েছিল: "পশ্চিম তীরের 'কাফার তাপ্পুয়া' এলাকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ৩০ বছর বয়সী এক সামরিক সদস্যের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছে।"
জায়নবাদী গণমাধ্যম "হাদাশত লেলো জেনজুরা" লিখেছিল যে এই সামরিক সদস্যটি আত্মহত্যা করেছেন।
জায়নবাদী সূত্রগুলো জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর (১৫ মেহের ১৪০২) গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুদ্ধজনিত মানসিক অসুস্থতার কারণে ৪৪ জন জায়নবাদী সামরিক সদস্য আত্মহত্যা করেছেন।
Your Comment