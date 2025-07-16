  1. Home
নতুন প্রতিশ্রুত ভূমি; ইহুদিদের ব্যাপক উপস্থিতি নিয়ে সাইপ্রিয়টদের চিন্তিত।

১৬ জুলাই ২০২৫ - ১৭:৩০
ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার উপর প্রতিরোধ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে সাইপ্রাসে ইহুদিদের ব্যাপক যাত্রা দেশটিতে ইহুদিদের জমি ক্রয় এবং ইহুদি স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং সাইপ্রাসের ইসরায়েলি পশ্চাদপসরণে রূপান্তর নিয়ে জনমত অসন্তুষ্ট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদি শাসনের প্রতি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে, বিপুল সংখ্যক ইহুদি বসতি স্থাপনকারী এই আক্রমণ থেকে বাঁচতে জাহাজে করে অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে সাইপ্রাসে চলে যায়, যা ৭ অক্টোবরের যুদ্ধের পর থেকে দুই বছরে ইহুদিদের জন্য এক নির্জন জীবন হয়ে উঠেছে।

এই ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য সবচেয়ে কাছের এবং নিরাপদ গন্তব্য হল সাইপ্রাস দ্বীপ, যার তেল আবিবের সাথে ভালো রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং জর্ডান এবং মিশরের তুলনায় এই জায়নবাদীদের জন্য সামাজিকভাবে নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

কিন্তু এখন খবরে উঠে এসেছে যে দক্ষিণ সাইপ্রাসের মানুষ এই ইহুদিদের উপস্থিতি এবং তাদের জমি ক্রয় নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আরব স্কিন রিপোর্ট অনুসারে, সাইপ্রাসের দলীয় ব্যক্তিত্বরা এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করছেন, জোর দিয়ে বলছেন যে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং সংবেদনশীল এলাকার কাছে ইসরায়েলের জমি ক্রয় একটি গুরুতর জাতীয় হুমকি।

ই প্রসঙ্গে, বামপন্থী আকেল পার্টির (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল) মহাসচিব স্টেফানোস স্টেফানো একটি দলীয় সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন যে ইসরায়েলিরা তত্ত্বাবধান ছাড়াই জমি কিনছে এবং বলেছেন: "আমাদের দেশ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ইসরায়েল আমাদের দখল করছে।"

