দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কারবালার প্রতিধ্বনি পর্ব-১।

হাজার হাজার দ্বীপ এবং জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সাথে, ইন্দোনেশিয়া ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের এক অফুরন্ত ভান্ডারের আবাসস্থল।
এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি কম পরিচিত কিন্তু গভীর প্রভাবশালী অনুষ্ঠান যার নাম তাবুত, যা প্রতি বছর মহররম মাসে সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দর নগরী বেংকুলুতে অনুষ্ঠিত হয়।
এই অনুষ্ঠানটি আশুরার মহাকাব্যের প্রতিফলন এবং ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তাঁর শহীদ সঙ্গীদের মর্যাদার প্রতি সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই অনুষ্ঠানটিকে অনন্য করে তোলে শিয়া ঐতিহ্য, আদিবাসী আচার-অনুষ্ঠান এবং ইন্দোনেশিয়ান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সুন্দর সমন্বয়, যা একসাথে কারবালার শহীদদের প্রতিরোধ, ত্যাগ এবং স্মরণের একটি ভিন্ন এবং মানবিক চিত্র উপস্থাপন করে।
তাঁবুত; বাংকোরোর আশুরার স্মরণে একটি অনুষ্ঠান♦
বাংকোরোর তাঁবুত অনুষ্ঠান মহররমের প্রথম দিন থেকে শুরু হয় এবং মাসের দশম দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। স্থানীয় লোকেরা, বিশেষ করে ভারতীয় এবং পারস্য বংশোদ্ভূত প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা কাঠের "কফিন" তৈরি করে - বড়, গম্বুজযুক্ত, রঙিন কাঠামো যা ইমাম হুসেন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীদের কফিনকে প্রতীকীভাবে স্মরণ করে।
এই তাঁবুতগুলি রঙিন কাপড়, ধর্মীয় নকশা, পতাকা, আরবি লিপি এবং স্থানীয় ইন্দোনেশিয়ান সাজসজ্জার উপাদান দিয়ে সজ্জিত। এই কাঠামোগুলি নির্মাণ কেবল একটি ধর্মীয় কার্যকলাপ নয় বরং এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানও যেখানে পরিবারের সদস্য, যুবক, স্থানীয় শিল্পী এবং এমনকি শিশুরাও অংশগ্রহণ করে।
আশুরার দিনে, ঐতিহ্যবাহী ঢোল (ডোলা) এবং স্থানীয় গানের সাথে শহর জুড়ে কফিন বহন করা হয়। লোকেরা স্থানীয় পোশাক পরে এবং শোকার্তরা ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও উৎসাহের পরিবেশে মিছিল করে। অনুষ্ঠানের শেষে, কফিনগুলি হয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় অথবা প্রতীকীভাবে ভেঙে ফেলা হয়, যা শহীদদের আত্মার মুক্তি এবং এই পৃথিবীর সমাপ্তি এবং অনন্ত জগতে তাদের প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করে।
বাংলা ও পারস্য থেকে বেঙ্গালুরু; কফিন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক শিকড়♦
তাঁবুত অনুষ্ঠানের ইতিহাস ১৮ শতকের। এই সময়কালে, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের পর, দক্ষিণ এশীয় শিয়াদের একটি দল, বিশেষ করে বাংলা, ভারত এবং ইরানি বংশোদ্ভূত অঞ্চল থেকে, ইন্দোনেশিয়ায় চলে আসে। তাদের মধ্যে কিছু সৈন্য এবং ব্যবসায়ী ছিলেন যারা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন এবং তাদের বেংকুলু সহ পশ্চিম সুমাত্রার উপকূলীয় অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল।
এই অভিবাসীদের মধ্যে, ইরানি বংশোদ্ভূত পরিবারগুলিও ছিল যাদের মহররম মাসে শোক পালনের ঐতিহ্য, বিশেষ করে আশুরার সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান, তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ ছিল।
এই অভিবাসী সম্প্রদায়গুলি, যারা পরবর্তীতে স্থানীয় সামাজিক কাঠামোর সাথে একীভূত হয়েছিল, তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে একীভূত করার চেষ্টা করেছিল। এই একীভূতকরণের ফলে "কফিন" এর মতো অনন্য অনুষ্ঠানের উত্থান ঘটে, যা শিয়া ইসলামের উপাদান, স্থানীয় ইন্দোনেশিয়ান আচার-অনুষ্ঠান এবং আদিবাসী শিল্পকলার সমন্বয় করে।
চলবে...।
