কুরআন আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য এসেছে, শুধু পড়ার জন্য নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশিষ্ট কুরআন গবেষক এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদের কুরআন ও হাদিস বিভাগের অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী মাহদাভি রাদ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সমসাময়িক জীবনে কুরআনের ভূমিকা এবং পবিত্র গ্রন্থের আলোকে মানুষের ক্ষতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।
আজকের জীবনে কুরআনের স্থান
হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী মাহদাভি রাদ একটি সুস্থ ও ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য কুরআনকে সবচেয়ে গঠনমূলক, গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক মাধ্যম উল্লেখ করে বলেছেন: কুরআনের চূড়ান্ত এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে, আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের সাথে দুই ধরণের পরিচিতি এবং যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। তিনি আরও বলেন: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল কুরআনের সাথে সভ্যতাগত, বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানগত এবং চিন্তাগত পরিচিতি। তিনি আরও বলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে কুরআন একটি পথনির্দেশনামূলক মহান গ্রন্থ।"
মানবজাতির পথ প্রদর্শনে কুরআনের ভূমিকা
অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী মাহদাভি রাদ কুরআনের দৃষ্টান্তগুলোকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শিক্ষণীয় এবং দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা হিসেবে বর্ণনা করে "বৃষ্টিপাত" এর দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন: "যেমন পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে এবং প্রতিটি গর্ত তার নিজস্ব পরিমাণের ভিত্তিতে তা থেকে উপকৃত হয়, তেমনি কুরআনের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নির্দেশনা সকলের জন্য এবং কুরআন সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বা যোগ্যতা অনুযায়ী তা থেকে উপকৃত হয়।" কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য তথ্যের ভাণ্ডারের প্রয়োজন হয় না এ কথা উল্লেখ করে এই ইসলামি গবেষক বলেছেন, কুরআনি জীবনের জন্য, কুরআনের আরবি পাঠ বোধগম্য হওয়াটাই যথেষ্ট। আহলে বাইতের ইমামদের (আ.) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, আমাদের অবশ্যই কুরআনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করতে হবে।
