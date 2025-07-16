সিরিয়ার উপর ইসরায়েলি সরকারের আক্রমণ অব্যাহত / প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবন লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সিরিয়ার সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে ইহুদিবাদী সরকার দামেস্কের কিছু সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ভারী হামলা চালিয়েছে।
♦সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবনটি ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এর কিছু অংশ ধ্বংস করা হয়েছিল।
♦গোলানি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে দামেস্কে আজকের বিশাল ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১৩ জন আহত হয়েছেন, এবং এটি একটি প্রাথমিক পরিসংখ্যান।
♦সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলার পর আজ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ ঘোষণা করেছেন যে সিরিয়ায় বেদনাদায়ক ইসরায়েলি আক্রমণ শুরু হয়েছে।
সিরিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ভবন ধ্বংস করা হয়েছে
সিরিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে হামলায়, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান সদর দপ্তর ভবনটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং এর একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। আজকের এই হামলার আগে ইসরায়েলি সরকার জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ভবনের প্রবেশদ্বারকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল।
সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে সতর্কীকরণ হামলা
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা দামেস্কে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের কাছে একটি সতর্কীকরণ হামলা চালিয়েছে, একই সাথে জেনারেল স্টাফ ভবন লক্ষ্য করে।
ইসরায়েল: আমরা ২৪ ঘন্টায় সিরিয়ায় ১৬০ বার আক্রমণ করেছি
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে গত ২৪ ঘন্টায় সিরিয়ায় ১৬০টি বিমান হামলা চালানো হয়েছে, যার বেশিরভাগই সুইদাকে লক্ষ্য করে।
