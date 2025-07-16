আমেরিকার মুসলিমরা: একটি তরুণ, শিক্ষিত এবং ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, যদিও মুসলিম সম্প্রদায় আমেরিকার জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ গঠন করে, তবুও শিক্ষা, জাতিগত বৈচিত্র্য এবং বিশেষায়িত পেশায় উপস্থিতির মতো সূচকগুলিতে এটি তার জনসংখ্যার চেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে।
তবে, কাঠামোগত বৈষম্য এবং ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়ার ঢেউ এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যালঘুর ভবিষ্যতকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। নিম্নলিখিত নিবন্ধটি আমেরিকার মুসলিম সমাজের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ এবং এই সমাজের চ্যালেঞ্জ ও অর্জনগুলি পরীক্ষা করেছে:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের ধর্মীয় আদমশুমারি অনুসারে, আমেরিকায় প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন মুসলিম বাস করে। তবে, আমেরিকান ইহুদি কমিটির গবেষণার মতো কিছু সমীক্ষা এই সংখ্যা ৩ মিলিয়নেরও কম অনুমান করে।
আমেরিকার মুসলিম সমাজ জাতিগত বৈচিত্র্য, জনসংখ্যার তরুণ বয়স এবং শিক্ষা ও কর্মজীবনের অগ্রগতির দিক থেকে দেশের অন্যান্য ধর্মীয় সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র:
-
আমেরিকার ২৬ শতাংশ মুসলিম ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী, যেখানে অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংখ্যা ২ থেকে ১২ শতাংশ।
-
আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায় এই দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় সম্প্রদায়: এক-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণাঙ্গ, এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ এশীয়, এক-চতুর্থাংশ আরব বংশোদ্ভূত এবং বাকিরা বিশ্বজুড়ে, যার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ল্যাটিন বংশোদ্ভূত মুসলিম জনসংখ্যাও রয়েছে।
-
আমেরিকার ৪৬ শতাংশ মুসলিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা তার বেশি রয়েছে (সাধারণ জনগণের ৩৮ শতাংশের বিপরীতে)।
-
আমেরিকার সেনাবাহিনীতে প্রায় ৫,৮৯৬ জন মুসলিম কর্মরত আছেন।
আমেরিকার মুসলিমদের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বন্টন:
আমেরিকার বেশিরভাগ মুসলিম নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয় এবং নিউ জার্সি-র মতো বড় মেট্রোপলিটন এলাকায় বাস করে। তাদের ৪২ শতাংশ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং বাকিরা প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী।
-
আমেরিকার ২২ শতাংশ মুসলিমের আয় ১ লক্ষ ডলারের বেশি, যেখানে আমেরিকান ইহুদিদের জন্য এই সংখ্যা ৪৪ শতাংশ।
-
এর বিপরীতে, আমেরিকার ৩৩ শতাংশ মুসলিমের আয় ৩০ হাজার ডলারের নিচে। তবুও, আমেরিকায় শত শত কোটিপতি এবং কমপক্ষে ৬ জন মুসলিম বিলিয়নেয়ার বাস করেন।
-
আমেরিকার মুসলিম নারীদের নিম্ন আয়ের স্তরে পুরুষ মুসলিমদের প্রায় সমান আয় রয়েছে এবং উচ্চ আয়ের স্তরে মাত্র ৫ শতাংশ পিছিয়ে আছেন, যেখানে ইহুদিদের মধ্যে এই পার্থক্য ৩৮ শতাংশ।
আমেরিকার মুসলিমদের কর্মসংস্থান এবং পেশাগত ক্ষেত্র:
আমেরিকার মুসলিমরা সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি স্ব-নিযুক্ত। নিউইয়র্ক সিটিতে ৯৬ হাজার মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা এবং মিশিগান রাজ্যে ৩৬ হাজার ব্যবসা রয়েছে।
-
আমেরিকার ১০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত।
-
আমেরিকার প্রায় ৮ শতাংশ মুসলিম চিকিৎসা ক্ষেত্রে কর্মরত। অনুমান করা হয় যে আমেরিকায় ৫০ হাজার মুসলিম চিকিৎসক কর্মরত আছেন, যা মোট চিকিৎসকের ৫ শতাংশ।
মসজিদ, ইসলামিক কেন্দ্র এবং ধর্মীয় শিক্ষা:
আমেরিকায় প্রায় ২,৭৭১টি মসজিদ এবং ৩০০টির বেশি ইসলামিক স্কুল রয়েছে, যা ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে সেবা প্রদান করে।
-
আমেরিকার ৭৬ শতাংশ মসজিদ শিশুদের জন্য সপ্তাহান্তের স্কুল পরিচালনা করে।
-
আমেরিকায় ৮টি ধর্মীয় সেমিনারী, ৩টি কলেজ এবং ১টি বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
-
আমেরিকার মসজিদগুলো শুধু ইবাদতের স্থান নয়; বরং সামাজিক, নাগরিক ও মানবাধিকার কার্যক্রমের কেন্দ্র। "জাস্টিস ফর অল" নামক মানবাধিকার সংস্থা মসজিদের প্রাথমিক সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
আমেরিকায় ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালন:
-
শাহাদা: ইলিনয় রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে হয়েছে। তবে, একই রাজ্যে, ৪১ শতাংশ নতুন মুসলিম কয়েক বছরের মধ্যে ধর্ম ত্যাগ করে; নিউইয়র্কে এই সংখ্যা ৬১ শতাংশ।
-
সালাত (নামাজ): গ্যালাপের প্রতিবেদন অনুসারে, ৩৮ শতাংশ মুসলিম নিয়মিত জুমার নামাজে অংশ নেয়, যেখানে ৪৪ শতাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ৬৭ শতাংশ মরমন।
-
যাকাত: ২০২১ সালে, আমেরিকান মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে ১.৮ বিলিয়ন ডলার যাকাত দান করেছে।
-
রোজা: আমেরিকার প্রায় ৪৭ শতাংশ মুসলিম রমজান মাসে রোজা রাখে।
আমেরিকার মুসলিমরা জনসেবা ও রাজনীতিতে:
-
বর্তমানে চারজন মুসলিম মার্কিন কংগ্রেসে রয়েছেন।
-
আজ পর্যন্ত কোনো আমেরিকান মুসলিম মন্ত্রিসভার পদে নিযুক্ত হননি।
-
জো বাইডেন সরকার সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলিমকে সরকারি পদে নিয়োগ করেছে।
মানবাধিকার কার্যক্রম এবং ইসলামী উম্মাহর প্রতি সমর্থন:
মার্কিন মুসলিমদের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে:
-
সার্বিয়া কর্তৃক বসনিয়ার গণহত্যা বন্ধে সহায়তা।
-
যৌন নির্যাতনকে যুদ্ধাপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।
-
গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার ভূমিকার কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ১০ বছরের জন্য আমেরিকায় প্রবেশে বাধা দেওয়া।
-
করোনাভাইরাস মহামারীর সময় শ্রীলঙ্কার মুসলিমদের জোরপূর্বক মৃতদেহ দাহ করা বন্ধ করা।
-
মায়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যা ঘোষণা করতে আমেরিকাকে বাধ্য করা।
-
চীন থেকে পণ্য আমদানিকারকদের উইঘুরদের জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার না করার বাধ্যতামূলক আইন।
-
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২.৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য সংগ্রহ।
-
ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন কংগ্রেসের সমর্থন ৩ জন থেকে ৯০ জনে বৃদ্ধি, যা শেষ পর্যন্ত গাজায় ১০ বিলিয়ন ডলার মানবিক সহায়তা বরাদ্দের দিকে পরিচালিত করে।
আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়ার পরিসংখ্যান:
-
৯/১১-এর ঘটনার পর, এফবিআই ৭ লক্ষ আমেরিকান মুসলিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
-
কর্মসংস্থান বৈষম্যের ২৫ শতাংশ অভিযোগ আমেরিকান মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যদিও তারা আমেরিকার জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ গঠন করে।
-
আমেরিকান স্কুলগুলিতে মুসলিম শিশুরা: ৫০ শতাংশেরও বেশি অনিরাপদ এবং বিচ্ছিন্ন অনুভব করে।
-
আমেরিকান গণমাধ্যম এখনও মুসলিমদের একটি নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে।
-
আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া সংস্থার বার্ষিক বাজেট ১.৫ বিলিয়ন ডলার অনুমান করা হয়েছে।
আমেরিকার মুসলিমদের সামনে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ:
-
ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনরায় জয়ের পর আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রাম্প সরকারের অনেক নিযুক্ত ব্যক্তির ইসলাম বিরোধী ও ফিলিস্তিন বিরোধী মন্তব্যের ইতিহাস রয়েছে।
-
আমেরিকার মুসলিম সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো আরও কঠোর নজরদারির সম্মুখীন হতে পারে।
-
আমেরিকায় ফিলিস্তিনপন্থী ছাত্ররা আরও বেশি চাপ ও হয়রানির শিকার হয়েছে।
-
দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং লক্ষ লক্ষ অনথিভুক্ত অভিবাসীর সম্ভাব্য নির্বাসনের সাথে, আমেরিকায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৩৮ মিলিয়ন আমেরিকান দারিদ্র্যসীমার নিচে বা তার কাছাকাছি বাস করে।
Your Comment