ইসরায়েলের অব্যাহত অপরাধের জবাবে ইয়েমেনিরা জায়নবাদী অবস্থানে হামলা চালিয়েছে

১৬ জুলাই ২০২৫ - ১৩:১২
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটি নতুন ড্রোন অভিযান চালিয়েছে; ইয়েমেনি সূত্র অনুসারে, এই পদক্ষেপ গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যার জবাবে নেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র দখলকৃত অঞ্চলে ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে একই সাথে একটি ড্রোন অভিযান পরিচালনার খবর দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এই হামলা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অব্যাহত অপরাধের জবাবে করা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহইয়া সারি', ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক ভিডিও বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে এই বাহিনী তিনটি ড্রোন ব্যবহার করে জায়নবাদী অবস্থানে একটি দ্বিপক্ষীয় ও একই সাথে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: "দুটি ড্রোন নেগেভ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে এবং তৃতীয় ড্রোনটি দখলকৃত ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ইলাত বন্দরে হামলা চালায়।"

সারি' অভিযানের সাফল্যের উপর জোর দিয়ে আরও বলেন: "এই পদক্ষেপ গাজার অরক্ষিত জনগণের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের অব্যাহত অপরাধের জবাবে নেওয়া হয়েছে; যেখানে শিশু ও নারীরা প্রতিদিন বোমা হামলার শিকার হচ্ছে এবং বাড়িঘর, তাঁবু ও মানবিক অবকাঠামো ধ্বংস করা হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন: "এই গণহত্যার মুখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা কেবল দখলদার শাসনকে তার সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও সাহসী করে তুলবে।"

সারি' আরও জোর দিয়ে বলেন যে ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী তাদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে এবং গাজায় আগ্রাসন ও অবরোধ পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

