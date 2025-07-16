জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক: বিশ্ব গাজায় গণহত্যা বন্ধ করুক

আহলে বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ফ্রান্সেসকা আলবানিজ, ফিলিস্তিনি অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক, বুধবার ভোরে আবারও জায়নবাদী শাসনকে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করার আহ্বান জানিয়েছেন।
আলবানিজ এক বিবৃতিতে বলেছেন: "ইসরায়েলের অর্থনীতি দখলদারিত্ব চালিয়ে যেতে এবং এটিকে গণহত্যায় পরিণত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। দেশগুলো এবং বেসরকারি খাতকে ইসরায়েলের সাথে তাদের সম্পর্ক পর্যালোচনা ও স্থগিত করা উচিত।"
"আল জাজিরা" চ্যানেল তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে: "গাজায় গণহত্যা বন্ধ করার জন্য বিশ্বের পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে।"
