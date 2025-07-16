ইসরাইলকে মারাত্মক আঘাত করা হয়েছে, প্রয়োজনে আরো বড় আঘাত করা হবে: আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী আজ (বুধবার) সকালে বিচার বিভাগের প্রধান ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইরানি জাতির ভূমিকা ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই লড়াই ছিল সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।
তিনি বলেন, এটা থেকে প্রমাণিত হয় ইরানি জাতি যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের শিকলে বাঁধা কুকুর ইসরায়েলের মতো শক্তির মুখোমুখিও হতে প্রস্তুত থাকে। এই মানসিকতা অত্যন্ত মূল্যবান।
তিনি সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইরানি জাতির মহান ভূমিকার প্রশংসা করার পাশাপাশি আগ্রাসীদের হিসাব-নিকাশ ও পরিকল্পনার ব্যর্থতার ওপর আলোকপাত করেন। নানা ধরণের মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও দেশ রক্ষায় ইরানি জাতির ঐক্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ঐক্য ধরে রাখা সবার দায়িত্ব।
সর্বোচ্চ নেতা বলেন, আমরা কখনো কোনো লড়াইয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকি না। কূটনৈতিক হোক বা সামরিক, প্রতিটি ময়দানে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় ভালোভাবে প্রবেশ করি। আমাদের হাতে যেমন যুক্তি আছে, তেমনি শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতাও রয়েছে।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “আমরা ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে ক্যান্সার এবং ইসরায়েলের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে আমেরিকাকে অপরাধী হিসেবে মনি করি, কিন্তু এরপরও আমরা যুদ্ধকে স্বাগত জানাইনি। কিন্তু যখন শত্রু হামলা চালিয়েছে, আমরা শক্ত জবাব দিয়েছি।
যদি ইহুদিবাদী ইসরায়েল ভেঙে না পড়তো এবং আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা আমেরিকার কাছে আশ্রয় নিত না, তারা বুঝতে পেরেছে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের নেই।
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, আমেরিকার যে ঘাঁটিতে আমরা পাল্টা হামলা চালিয়েছি, তা এই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কেন্দ্র। একসময় সংবাদমাধ্যমের ওপর থেকে সেন্সরশিপ উঠে গেলে সবাই বুঝতে আমাদের আঘাত কতটা ভয়াবহ ছিল। প্রয়োজনে এর চেয়েও বড় আঘাত আমরা হানতে পারি।
আরও আসছে…
Your Comment