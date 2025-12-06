  1. Home
লেবাননের সেনাবাহিনী আইএসআইএসের এক বিপজ্জনক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৬:৪১
লেবাননের সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা আইএসআইএসের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্য অর্থায়ন এবং বিস্ফোরক পরিবহনের দায়িত্বে ছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা একজন সদস্যকে আইএসআইএস সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা এবং নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থায় রেফার করেছে।

লেবাননের সেনাবাহিনীর কমান্ড এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: "গোয়েন্দা অধিদপ্তর লেবাননের বিচার বিভাগের কাছে পরিচয় পত্রবিহীন একজন সদস্য (এ.কে.এইচ.) কে রেফার করেছে, যে আইসিস সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য ছিল এবং ওয়াদি খালিদ-আক্কারে একটি সন্ত্রাসী সেলের প্রধান ছিল।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "(এ.কে.এইচ.) পূর্বে এই সন্ত্রাসী কোষে আইএসআইএস নেতৃত্বের পাঠানো বিস্ফোরক প্যাকেজ এবং তহবিল স্থানান্তর করার চেষ্টা করেছিল; লেবাননের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে যে তহবিল পাঠানো হয়েছিল।"

লেবাননের সেনাবাহিনীর কমান্ড জোর দিয়ে বলেছে যে সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য এবং নাগরিকদের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনাকারী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা মামলাগুলির তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

