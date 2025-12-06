শেখ নাইম কাসেম: লেবাননকে অবশ্যই ইহুদিবাদী সরকারের সম্প্রসারণবাদী এবং আগ্রাসনের মুখোমুখি হতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম বলেন: "আমরা শহীদ বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে সমবেত হয়েছি।" তিনি আরও বলেন: "আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন এই মহান আন্দোলন সম্পর্কে আরও জানতে আমরা এই বিশেষ উৎসবটি আয়োজন করেছি।" এই উৎসবের নাম "মাহরান আল-নাজি"; "নাজি" অর্থ রক্ত এবং "পেন্সিল" (হিব্রু) অর্থ কালি।
শেখ নাঈম কাসেম আরও বলেন: "এখন শহীদ আলেমদের ঝরে যাওয়া রক্তের ফল দেওয়ার সময় এসেছে; তারা পৃথিবীর বীজ বপনকারী এবং আকাশের বৃষ্টি।" তিনি আল-কুদসের শহীদ আলেমদের পরিসংখ্যান প্রদান করে বলেন: সাধারণভাবে শহীদ আলেমের সংখ্যা ১৫ জন, ধর্মীয় বিজ্ঞানের শহীদ ছাত্রের সংখ্যা ৪১ জনে এবং শহীদ আলেমদের সন্তানদের সংখ্যা ৩৯ জনে পৌঁছেছে।
হিজবুল্লাহর মহাসচিব বলেন যে লেবানন এবং লেবাননের বাইরে বিপুল সংখ্যক মানুষ হিজবুল্লাহ কীভাবে তার পথ পরিবর্তন করতে পেরেছে তা দেখে অবাক হয়েছেন।
শেখ নাইম কাসেম আরও বলেন: "হিজবুল্লাহ আন্দোলনে আমাদের কাজ ধর্মের পরিপূর্ণতার উপর ভিত্তি করা, আমরা ইসলামের নীতিমালা মেনে চলি এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বিশ্বাস করি এবং এটিই সেই শিক্ষা যা আমাদের পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন। হিজবুল্লাহ এই উন্নত মডেলটি উপস্থাপন করতে এবং আলোচনায় থাকতে সক্ষম হয়েছিল।"
দক্ষিণ লেবাননের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের বারবার আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে শেখ নাইম কাসেম বলেন: "লেবানন ইহুদিবাদী সরকারের সম্প্রসারণবাদী এবং বিপজ্জনক আগ্রাসনের মুখোমুখি হচ্ছে, যা সকল উপায় এবং পদ্ধতিতে মোকাবেলা করতে হবে। এই শত্রু সম্প্রসারণবাদী, এবং এমন একটি চুক্তি রয়েছে যা শত্রু মেনে চলেনি।"
ইহুদিবাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় হিজবুল্লাহর ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে লেবাননের মহাসচিব বলেন: "বিশ্বের কেউ আমাদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না।"
শেখ নাইম কাসেম বলেন: "আমরা নিজেদের, আমাদের পরিবার এবং আমাদের দেশকে রক্ষা করব এবং আল-আকসা মসজিদের জন্য আমরা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আমরা আত্মসমর্পণ করব না; আমাদের সমর্থন আরও বেশি হবে।"
Your Comment