জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী: লেবাননে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে ধারাবাহিক বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। গতকাল বৃহস্পতিবারও সীমান্তবর্তী মারুনাহ, মাজাদেল এবং বারাশিট গ্রামে হামলা চালানো হয়।
শুক্রবার (৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ইউনিফিল বলেছে, 'এই করমকাণ্ডগুলো নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আমরা ইসরায়েলি বাহিনীকে তাদের কাছে উপলব্ধ যোগাযোগ এবং সমন্বয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাই।'
২০০৬ সালে গৃহীত ১৭০১ নম্বর রেজোলিউশনে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে শত্রুতা বন্ধ এবং ব্লু লাইন ও লেবাননের লিটানি নদীর মধ্যে একটি অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়।
হিজবুল্লাহর সঙ্গে চুক্তির অধীনে এই বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা কেবল আংশিকভাবে সরে যায় এবং পাঁচটি সীমান্ত চৌকিতে সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখে।
ইউনিফিল আরও জানিয়েছে, গত রাতে টহলরত শান্তিরক্ষীদের ওপর বিনতে জবাইলের কাছে ছয়জন লোক আক্রমণ করে। একজন প্রায় তিনটি গুলি চালালেও কেউ আহত হয়নি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা লেবাননের কর্তৃপক্ষকে শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'
Your Comment