বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী: অপরাধীর ঘাড় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিচার বিভাগের প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ বুধবার, ১৫ জুলাই, ১৪০৪ সালে সকালে ইমাম খোমেনী (রহ.) হুসেনিয়ায় ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ
দেশীয় হোক বা আন্তর্জাতিক, আইন আদালতে সাম্প্রতিক অপরাধগুলো বিচার বিভাগের বিচারের বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি।♦
আমাদের আগের অনেক ক্ষেত্রেই এটা করা উচিত ছিল এবং আমরা আগের বছরগুলিতে ব্যর্থ হয়েছি। এবার যেন ব্যর্থ না হই।♦
যদি এই বিষয়টি অনুসরণ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক, আইনি এবং দেশীয় আদালতের পাশাপাশি দেশীয় আদালতেও পাঠানো হয়, এমনকি যদি বিশ বছর সময় লাগে, তবুও কোনও সমস্যা নেই। এই কাজটি অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। অপরাধীকে অবশ্যই ধরা উচিত।
সাম্প্রতিক এই আরোপিত যুদ্ধে ইরানি জাতি এক মহান কৃতিত্ব অর্জন করেছে; এই মহান কৃতিত্ব কোন অভিযান ছিল না, এটি ছিল একটি ইচ্ছাশক্তি, একটি দৃঢ় সংকল্প, একটি আত্মবিশ্বাস।
একটি জাতি, একটি দেশ, একটি দেশের সামরিক বাহিনী নিজের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস দেখতে পায় যে তারা আমেরিকা এবং এই অঞ্চলে তার শৃঙ্খলিত কুকুর - ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার শক্তির মুখোমুখি হতে এবং মোকাবেলা করতে প্রস্তুত - এই ইচ্ছাশক্তির আত্মা, এই আত্মবিশ্বাসের আত্মা, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ।
