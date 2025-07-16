হিজবুল্লাহ এবং হামাস: ইস্রায়েল কেবল বলপ্রয়োগের ভাষা বোঝে/ ইহুদিবাদী বর্বরতা দমনের প্রয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহ আন্দোলন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে তারা সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের নৃশংস আগ্রাসন এবং এর জাতীয় সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘনের নিন্দা জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসন লেবানন, ফিলিস্তিন এবং ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আগ্রাসনের সমাপ্তি। আন্দোলনটি বলেছে যে এই আগ্রাসন শত্রুদের দেশগুলিতে আক্রমণ, বিভেদ সৃষ্টি এবং তাদের জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরির পরিকল্পনার অংশ।
হিজবুল্লাহ আরও বলেন, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই সরকার কোনও চুক্তি বা চুক্তি মেনে চলে না এবং কেবল শক্তির ভাষা বোঝে।
এই আন্দোলনে বর্বর ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিরিয়ার জনগণের সকল অংশের ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছে, এবং আরও বলা হয়েছে যে আমরা ইসলামী উম্মাহর জাতিগুলিকে এই সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ সুযোগ পেলে এই সরকার সকলকে গ্রাস করার জন্য যেকোনো প্রচেষ্টা করতে দ্বিধা করবে না।
ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনও এক বিবৃতিতে এই আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে, দামেস্কের উপর ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসন সিরিয়া, তার জাতীয় ঐক্য এবং তার আঞ্চলিক অখণ্ডতার ক্ষতি করার লক্ষ্যে তাদের লক্ষ্য চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
হামাস আন্দোলন এই নৃশংস আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে, সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করার জন্য এগুলিকে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করেছে। হামাস আরও জানিয়েছে যে তারা আরব ও ইসলামী দেশগুলিকে ইহুদিবাদী আগ্রাসনের নিন্দা করার এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ শাসকগোষ্ঠীর সহিংসতা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।
