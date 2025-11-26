হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর মীরাস সম্পর্কে একাডেমিক গবেষণা পরিচালনার জন্য একজন নাইজেরিয়ান পণ্ডিত আহ্ববান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহমদ সানি হারিস, আয়াত-তাতহীর, আয়াত-মাওয়াদ্দাত এবং মুবাহিলার আয়াত উল্লেখ করে, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর নিষ্পাপতা এবং আল্লাহর নবী (সা.)-এর সাথে তাঁর অতুলনীয় নৈকট্যের বিষয় উল্লেখ করেন।
নাইজেরিয়ান গবেষক হযরত যাহরা (সা.আ.)-কে মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একজন সত্যিকারের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেন।
তিনি সতর্ক করেন যে পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যা আদর্শ তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী করতে পারে।
সানি হারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে ইসলামের মহান নারী হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর জীবন ও চরিত্র বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগতভাবে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জীবন সম্পর্কে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করবে।
নাইজেরিয়ার এই পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর মীরাস ও মীরাসি সম্পদ সম্পর্কে জানা আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীদেরকে তাদের সাথে আধ্যাত্মিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে।
