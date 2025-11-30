গিনি-বিসাউতে শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীরা কুরআনের কাউসারের শাহাদতে শোক প্রকাশ করেছেন+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে গিনি-বিসাউয়ের রাজধানী বিসাউতে অবস্থিত কাউসার সংস্থার সদর দপ্তরে আহলে বাইত (আ.)-এর ভক্তদের উপস্থিতিতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
ইসলামী জাতি, বিশেষ করে আমিরুল মুমিনিন আলী (আ.)-এর অনুসারীদের এবং যুগের ইমাম মাহদী (আ.ফা.)-এর প্রতি সমবেদনা জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।
শেখ মুহাম্মদ কালি কামারা তার বক্তব্যে তিনটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, যার মধ্যে রয়েছে :পবিত্র কুরআন ও নবীর হাদিসের আয়াত উদ্ধৃত দিয়ে আহলে বাইত (আ.)-এর মর্যাদা ব্যাখ্যা করা, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর সাথে ঘটে যাওয়া অবিচার, যা তাঁর সম্মানিত পিতা প্রিয় নবীজির ওফাতের পর যে কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং যোরপূর্বক ফাদাক কেড়ে নেওয়ার ঘটনা।
স্থানীয় মসজিদের অন্যতম ইমাম শেখ চিরনো আবদুর রহমান জালুর দোয়া এবং হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর নামে বরকতময় দস্তরখানা থেকে খাবার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।
