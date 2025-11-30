  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

হলিউডের ফিলিস্তিনিপন্থী অভিনেতাদের কালো তালিকাভুক্ত করল ইসরায়েলি অর্থদাতা

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৪:৩৬
News ID: 1755667
হলিউডের ফিলিস্তিনিপন্থী অভিনেতাদের কালো তালিকাভুক্ত করল ইসরায়েলি অর্থদাতা

ইসরায়েলের প্রধান আর্থিক পৃষ্ঠপোষক এবং গাজায় সকল ইসরায়েলি অপরাধ ও গণহত্যার সমর্থক ওরাকলের প্রতিষ্ঠাতা এলিসন, সিবিসি নিউজের জন্য একজন অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্র ইসরায়েলি পরিচালক নিয়োগ করে এবং মিডিয়াতে অন্যান্য ইসরায়েলি সম্পদ অনুপ্রবেশ করে ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশকারী অভিনেতাদের কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওরাকলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং রক্তপিপাসু ইসরায়েলি শাসনের বৃহত্তম অর্থদাতা ল্যারি এলিসনের ছেলে এলিসন, সিবিসি নেটওয়ার্কের পরিচালককে বরখাস্ত করার পর, গাজার নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ইসরায়েলের নৃশংস অপরাধের নিন্দাকারী শিল্পী ও অভিনেতাদের কালো তালিকাভুক্ত করেছে এবং স্বীকার করেছে যে ইসরায়েল তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে।

গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি মিডিয়া আউটলেট বয়কটের জন্য সেপ্টেম্বরে শিল্পীদের স্বাক্ষরিত চিঠির বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিশোধ হিসেবে এই দুষ্কৃতিকররা এই পদক্ষেপকে নেয়।

অবশ্যই, আমেরিকায় এই কালো তালিকাটি ক্রমশ বাড়ছে এবং প্রতিদিন আরও বেশি শিল্পীদের নাম এতে যোগ হচ্ছে।

আমেরিকা এমন একটি জায়গা যেখানে ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতি সমর্থন ক্রমশ ঘৃণামূলক বক্তব্যের সাথে মিশে যাচ্ছে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের বৃত্তি হারিয়েছে, অনুষদ সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়েছে বা বহিষ্কার করা হয়েছে, এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের প্রতিবাদের জন্য সমগ্র ছাত্র সংগঠনগুলিকে বহিষ্কার করা হয়েছে বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha