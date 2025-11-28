পবিত্র কুরআনের সাথে শিশুদের পরিচিতি/"আলোর ধ্বনী" শিশু বৃত্তে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): " স্নেহময় আয়াত" বইটিকে কেন্দ্র করে এই সমাবেশে, হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের নূরানী স্থানে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি, শিশুদের খেলাধুলা, বিনোদন, কবিতা এবং কারুশিল্পের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার ছোট সূরাগুলির ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং এই সূরাগুলি মুখস্থ করানো হয়।
শিশুদের পবিত্র কুরআনের সাথে ক্রমাগত পরিচিত করা ও খেলার বৃত্ত এবং কবিতার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে তাদের পরিচিতি করা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি।
এই সমাবেশটি প্রতি বৃহস্পতিবার, মাগরিবের নামাজের এক ঘন্টা আগে, ৪৫ মিনিটের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং শিশুদের অংশগ্রহণের জন্য পূর্ব নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না।
