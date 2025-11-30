  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

প্রথম কুরআন প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ কোর্সটি বিশেষভাবে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য কোমে অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৪:০২
News ID: 1755665
প্রথম কুরআন প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ কোর্সটি বিশেষভাবে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য কোমে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য পবিত্র কুরআন প্রশিক্ষক, প্রথম প্রশিক্ষণ কোর্সটি একটি সাংস্কৃতিক শিবির এবং কোমে আল্লামা তাবাতাবাইয়ীর বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কোমে বসবাসকারী বাংলাদেশী মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য পবিত্র কুরআন প্রশিক্ষক, প্রথম বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সটি এই পবিত্র শহরে একটি আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক শিবির এবং আল্লামা তাবাতাবাইয়ীর ঐতিহাসিক বাসভবন পরিদর্শনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়।

نخستین دوره تربیت مربی قرآن ویژه طلاب خواهر بنگلادشی در قم برگزار شد

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধির কার্যালয় এবং কোমের মাসুমিয়া হাওযাহ ইলমিয়ার দারুল কুরআনের সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি কুরআন, তাজবীদ, তেলাওয়াত এবং কুরআনের ধারণার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে।

ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে, অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রেরণা এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরির জন্য একটি বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

نخستین دوره تربیت مربی قرآن ویژه طلاب خواهر بنگلادشی در قم برگزار شد

কুরআন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা মহান কুরআন ভাষ্যকার এবং তাফসির আল-মিযানের লেখক আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ীর ঐতিহাসিক বাসভবন পরিদর্শন করে। এই সফর তাদের এই বিখ্যাত ভাষ্যকারের পণ্ডিত জীবন, ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি এবং আধ্যাত্মিক জীবনধারা সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়।

প্রতিবেদন অনুসারে, এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাংলাদেশের নারীদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কোর্সটি সম্পন্ন করার পর, অংশগ্রহণকারীরা তেলাওয়াত, তাজবীদ, কুরআনের ধারণা এবং দক্ষতা শেখানোর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে যাতে তারা তাদের দেশে ফিরে কুরআনের জ্ঞান প্রচার এবং নারীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

نخستین دوره تربیت مربی قرآن ویژه طلاب خواهر بنگلادشی در قم برگزار شد

এই কোর্সটিকে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং মিশনারি ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার ক্ষমতায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha