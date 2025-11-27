https://bn.abna24.com/xjVVs২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৭:৪০ News ID 1754907 সংবাদ পরিষেবা আমেরিকার সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা আমেরিকার সংবাদ সচিত্র সংবাদ: আমেরিকার আল-যাহরা মসজিদে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান। ২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৭:৪০ News ID: 1754907 হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান মিশিগানের আল-যাহরা মসজিদে হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ আলী জাফারি এবং আহলে বাইত (আ.)-এর স্মরণকারীদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয় । Tags সচিত্র সংবাদ আমেরিকা আল-যাহরা মসজিদ হযরত ফাতেমা (সা.আ.) শোক অনুষ্ঠান মিশিগান শাহাদাত বার্ষিকী
