  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

সচিত্র সংবাদ: আমেরিকার আল-যাহরা মসজিদে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান।

২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৭:৪০
News ID: 1754907
হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান মিশিগানের আল-যাহরা মসজিদে হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ আলী জাফারি এবং আহলে বাইত (আ.)-এর স্মরণকারীদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয় ।

