জাতিসংঘের প্রতিবেদক: গাজায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি পরিকল্পনা অপরাধমূলক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের উপর সংস্থাটির বিশেষ দূতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে: "গাজায় কী ঘটছে তা বর্ণনা করার মতো শব্দ নেই, এবং এই উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ চরমে পৌঁছেছে।"
আল জাজিরার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সেসকা আলবানিজ আরও বলেন: "ইসরায়েলের উদ্দেশ্য হল গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করা, এবং বিনিময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরাইলকে পুরস্কৃত করে।"
তিনি আরও বলেন: "যখন ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে, আমরা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথা বলতে পারি না। গাজায় যে বিপর্যয় ঘটছে তা বন্ধ করতে হবে।"
জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন: "আমেরিকা ও ইসরায়েল তাদের কর্মকাণ্ডে কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। তারা হত্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে খাদ্য বিতরণ করছে এবং এটি একটি অপরাধমূলক প্রকল্প।"
