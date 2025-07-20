  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

জাতিসংঘের প্রতিবেদক: গাজায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি পরিকল্পনা অপরাধমূলক।

২১ জুলাই ২০২৫ - ০২:৪৩
News ID: 1709924
জাতিসংঘের প্রতিবেদক: গাজায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি পরিকল্পনা অপরাধমূলক।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত সতর্ক করে বলেছেন যে ইহুদিবাদী সরকার গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করতে চায় এবং গাজায় সাহায্য বিতরণের জন্য সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অপরাধমূলক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের উপর সংস্থাটির বিশেষ দূতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে: "গাজায় কী ঘটছে তা বর্ণনা করার মতো শব্দ নেই, এবং এই উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ চরমে পৌঁছেছে।"

আল জাজিরার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সেসকা আলবানিজ আরও বলেন: "ইসরায়েলের উদ্দেশ্য হল গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করা, এবং বিনিময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরাইলকে পুরস্কৃত করে।"

তিনি আরও বলেন: "যখন ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে, আমরা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথা বলতে পারি না। গাজায় যে বিপর্যয় ঘটছে তা বন্ধ করতে হবে।"

জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন: "আমেরিকা ও ইসরায়েল তাদের কর্মকাণ্ডে কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। তারা হত্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে খাদ্য বিতরণ করছে এবং এটি একটি অপরাধমূলক প্রকল্প।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha