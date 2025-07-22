ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় আবারও হামলার হুমকি ট্রাম্পের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ওয়াশিংটনের হামলায় মারাত্মক ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের জবাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে এই হুমকি দেন। তিনি বলেন, “প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ইরানে হামলা চালাবে।”
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার রাতে ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে বলেন, “ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার ফলে ক্ষতি খুবই গুরুতর এবং স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে বলে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন। অবশ্যই, ঠিক যেমন আমি বলেছিলাম। প্রয়োজনে আমরা আবারও তা করব।
ট্রাম্প সিএনএনকে প্রাথমিক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে খবর প্রকাশের জন্যও আক্রমণ করেন। সিএনএন এক প্রতিবেদনে দাবি করেছিল, গত মাসে মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি।
ট্রাম্প লিখেছেন, “সিএনএনের উচিত অবিলম্বে তাদের ভুয়া প্রতিবেদককে বরখাস্ত করা এবং ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোকে ধ্বংসকারী মহান মার্কিন পাইলটদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।
গত শুক্রবার তুরস্কের ইস্তাবুলে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে ইরানের নতুন করে পারমাণবিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্য এল।
এর আগে ১৩ জুন ইরানের ওপর ইসরায়েলের আকস্মিক আক্রমণের আগ পর্যন্ত ওমানের মধ্যস্থতায় তেহরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক আলোচনা চলছিল। তবে ওমানের রাজধানী মাস্কাটে পরিকল্পিত ষষ্ঠ দফা পারমাণবিক আলোচনার মাত্র দুই দিন আগে ইরানে হামলা চালায় ইসরায়েল। এর ফলে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যা ১২ দিন স্থায়ী ছিল।
গত ২২ জুন ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি যুদ্ধে যোগ দেয় যুক্তরাষ্ট্র, তিনটি ইরানি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।
