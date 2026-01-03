বিপ্লবের সর্ব্বোচ নেতার বক্তব্যে শহীদ সোলাইমানির তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিপ্লবের নেতা সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেনারেল সোলাইমানির উপস্থিতির প্রশংসা করে বলেন: "যারা ভালো বোঝেন এবং ভালো কথা বলেন কিন্তু পদক্ষেপ নেন না, তাদের বিপরীতে, কাসেম সোলাইমানি সকল প্রয়োজনীয় দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন।
হোক সেটি বিপ্লবী আন্দোলন সংরক্ষণ ও পরিচালনা বা কেরমান শহরের দুষ্কতেদের মোকাবেলায় হোক, অথবা কুদস বাহিনীতে, সিরিয়ার মাজার রক্ষায়, আইসিসের মোকাবেলায় হোক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।"
এই অঞ্চলের সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে কমান্ডারের দৃশ্যমান এবং কখনও কখনও অতুলনীয় প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী আরও বলেন: হাজ্জ কাসেম তার কমান্ডের অধীনে থাকা সহযোদ্ধাদের এবং বাহিনীকে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্পষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, তার কবর প্রতি বছর আরও পবিত্র এবং সম্মানিত হয়ে ওঠে এবং দূর-দূরান্ত থেকে এমনকি অন্যান্য দেশ থেকেও বিশাল সংখ্যক মানুষ তার কবর জিয়ারত করতে আসেন।
বিপ্লবের নেতা ১২ দিনের যুদ্ধের প্রিয় শহীদদের পরিবারের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করে বলেন: "এই সভাটি ১২ দিনের পবিত্র প্রতিরক্ষার সকল শহীদ এবং তাদের পরিবারের প্রতি সম্মান, সম্মান এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল - তারা জিহাদ এবং শাহাদাতের জন্য আগ্রহী জেনারেল, শক্তিশালী বিজ্ঞানী বা অন্যান্য শহীদ যাই হোক না কেন।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "এই সকল শহীদের নাম ইতিহাসে রয়ে যাবে এবং আমাদের অবশ্যই এই পবিত্র নামগুলির বরকত ব্যবহার করতে হবে।"
