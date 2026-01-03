  1. Home
গাজাবাসীর জেনারেল হজ্জ কাসেমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

৩ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৫:৫৫
News ID: 1769060
ইসরায়েলি সরকারের বোমা হামলার ফলে তৈরি দেয়ালে গাজার তরুণরা শহীদ সোলাইমানির প্রতি তাদের ভক্তি ফুটিয়ে তুলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনীর কুদস ফোর্সের কমান্ডার শহীদ জেনারেল কাসেম সোলাইমানি আমেরিকান-ইহুদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কমান্ডার শহীদ জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানি, ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস বা হাশদ আল শাবির উপ-প্রধান আবু মাহদী আল-মুহান্দিস এবং আরও আটজন ৩ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন সেনাবাহিনীর বাহিনীর বিমান হামলায় শহীদ হন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গাজাবাসীও শহীদ জেনারেল হজ্জ কাসেম সোলাইমানির শাহাদত বার্ষিকীতে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

