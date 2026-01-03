গাজাবাসীর জেনারেল হজ্জ কাসেমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনীর কুদস ফোর্সের কমান্ডার শহীদ জেনারেল কাসেম সোলাইমানি আমেরিকান-ইহুদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কমান্ডার শহীদ জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানি, ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস বা হাশদ আল শাবির উপ-প্রধান আবু মাহদী আল-মুহান্দিস এবং আরও আটজন ৩ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন সেনাবাহিনীর বাহিনীর বিমান হামলায় শহীদ হন।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গাজাবাসীও শহীদ জেনারেল হজ্জ কাসেম সোলাইমানির শাহাদত বার্ষিকীতে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।
Your Comment