  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:৩৮
News ID: 1762327
ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন।

জন্মদিন উদযাপনে ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নেকুলাস মাদুরো।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জন্মদিনের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মাদুরো তার জন্মদিনের কেক কাটছেন। এ সময় তিনি কাঁধে একটি শাল জড়িয়ে রাখেন।

সেখানে একদিকে বাইতুল মোকাদ্দাসের অঙ্কিত ছবি। এর নিচে লেখা তুফানুল আকসা। অন্য প্রান্তে লেখা- ‘আমরা গাজার পাশেই আছি।’

গত ২৩ নভেম্বর জন্মদিন ছিল নিকোলাস মাদুরোর। জীবনের এমন আনন্দঘন মুহূর্তেও তিনি ফিলিস্তিনিদের স্মরণে রেখেছেন। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিদের প্রতীক কেফিয়েহ পড়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হন মাদুরো। জন্মদিন উদযাপনের পুরোটা সময়ই তিনি ফিলিস্তিনি কেফিয়া পড়েছিলেন। এসময় আনন্দমুখর পরিবেশে, ভক্তদের সাথে হাসি মুখে কেক কাটতে দেখা যায় মাদুরোকে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha