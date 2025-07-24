ফ্রান্স-ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।
ফেসবুক পোস্টে ম্যাক্রোঁ লিখেছে, ‘মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ফ্রান্স ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে।’
পোস্টে ম্যাক্রোঁ লিখেছেন, ‘আজকের জরুরি বিষয় হল গাজার যুদ্ধ বন্ধ করা এবং বেসামরিক জনগণকে বাঁচানো।’
ম্যাক্রোঁ আরও লিখেছে, ‘মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির প্রতি তার ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ফ্রান্স ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে।’
শান্তি সম্ভব, ম্যাক্রোঁ জোর দিয়ে বলেন, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি এবং বৃহৎ পরিসরে মানবিক সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি।
বিশ্ব রাজনীতিতে ফ্রান্সের এই ঘোষণাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্সের এই স্বীকৃতির পর আন্তর্জাতিক পরিসরে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের দাবির পক্ষে চাপ আরও জোরালো হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ঘোষণার ফলে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে।
