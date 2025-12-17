ইউরোপ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে/ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দমন করার প্লান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্রায়েল-বিরোধী স্লোগান বৃদ্ধির বিষয়ে ইউরোপের উদ্বেগের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে মিলি কুকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কায়ার স্টারমারের সরকারী মুখপাত্র ফিলিস্তিনি-সমর্থিত বিক্ষোভে "ইহুদি-বিরোধী" স্লোগান দমন করার জন্য পুলিশকে আহ্বান জানিয়েছে।
স্টারমারের সরকারী মুখপাত্র বলে যে "যদিও এই দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার, এটি ঘৃণা উস্কে দেওয়া বা অন্যদের হয়রানি করার মধ্যে প্রসারিত হতে পারে না," এবং জোর দিয়ে বলেন যে পুলিশ ইহুদি-বিদ্বেষের বিস্তার রোধে "আরও দৃঢ়ভাবে" তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করবে।
আরও বলে: “পুলিশকে তাদের বিদ্যমান ক্ষমতা আরও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি, স্বরাষ্ট্র সচিব মিছিল এবং বিক্ষোভের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও পরীক্ষা করছে...
"এর মধ্যে রয়েছে একই স্থানে বারবার অনুষ্ঠিত মিছিল এবং আমাদের সমাজের কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপর, যেমন যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী ইহুদিদের উপর এর প্রভাব এবং দুর্দশা। এটা স্পষ্ট যে পুলিশের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে এবং আমরা আশা করি তারা আরও বেশি করে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করবে।"
অক্টোবরে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেছিলেন যে বারবার বিক্ষোভের সময় শর্ত প্রয়োগের জন্য পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতা দেওয়া হবে।
