হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের সহায়তায় কোমে বসবাসকারী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান+ছবিসহ।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:৪৭
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তাবাসি: সুন্নি বর্ণনার উৎসগুলি আহলে বাইত (আ.) এর ফজিলতে পরিপূর্ণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অনুষ্ঠানে, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জাফর তাবাসি হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর অসীম গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন এবং ইসলামী জ্ঞান ব্যবস্থায় তাঁর বিশিষ্ট অবস্থানের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন যে, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর ব্যক্তিত্ব মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে এক অনন্য এবং অতুলনীয় স্থান অধিকার করে।

তার বক্তৃতা অব্যাহত রেখে, তিনি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন এবং হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর প্রতি নবীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেন, আরও বলেন:

মহানবী (সা.) হযরত জাহরা (সা.আ.)-কে কেবল একজন পিতা হিসেবেই নয়, বরং একজন ঐশ্বরিক নবী হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং এই ধরণের আচরণ ইসলামী উম্মাহর ইতিহাসে ইসলামের সেই মহান মহিলার আধ্যাত্মিক মর্যাদা, শিক্ষাগত ভূমিকা এবং ঐশ্বরিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

শেখ জাফর তাবাসি তার বক্তৃতায় সুন্নি উৎসগুলি বোঝার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং এই জ্ঞানকে কোম শহরে অধ্যায়নরত "অ-ইরানী আলেমদের তাদের প্রচারে সাফল্যের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত" বলে মনে করেন।

অধ্যাপক তাবাসি জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষার্থীদের প্রারম্ভিক শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যাখ্যার মতো সুন্নি ব্যাখ্যা এবং হাকিম নিশাবুরির মতো তাদের প্রবীণদের হাদিস গ্রন্থগুলির সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়া উচিত। আহলে বাইতের অনেক ফযিলত, বিশেষ করে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর মর্যাদা, এই উৎসগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। এই উৎসগুলির সাথে পরিচিত না হলে, সুন্নি শ্রোতাদের কাছে প্রচার করা খুব কঠিন হবে।

তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, নিশাবুরির শাসক তার "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে হযরত যাহরা (স.আ.)-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে বারবার অসংখ্য বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, এমনকি আল-যাহাবির মতো কিছু বিশিষ্ট সুন্নি পণ্ডিতও এই বর্ণনাগুলির কিছুকে বিশুদ্ধ বলে মনে করেছেন।

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে রয়েছে "সাইয়্যিদুন নিসা আল-আলামিন" শিরোনাম, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর আগমনের সময় মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর ঘরে পবিত্রতার আয়াত তেলাওয়াতের ছয় মাসিক প্রতিবেদন। এই উদাহরণগুলি দেখায় যে আহলে বাইতের ফজিলতের সবচেয়ে মূল্যবান দলিল এই সুন্নি উৎসগুলিতে পাওয়া যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তাবাসি জোর দিয়ে বলেন: "তোমাদের নিজস্ব দেশে, তোমাদের শ্রোতারা বেশিরভাগই সুন্নি। যদি তোমরা কেবল শিয়া উৎসের উপর নির্ভর করো, তাহলে প্রচারে তোমরা সফল হবে না। তোমাদের এমন উৎস ব্যবহার করা উচিত যা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কারণ এই উৎসগুলিতে আহলে বাইত (আ.)-এর ফজিলত ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অ-ইরানী শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলোকে সর্বোত্তম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

