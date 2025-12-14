কানাডা: কর্মীদের রমজান মাসে রোজাদারদের সম্মান রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কানাডার ফেডারেল সরকারের প্রযুক্তি নির্বাহীরা তাদের কর্মীদের মুসলিম কর্মীদের সাথে আরও বেশি সংহতি প্রকাশের জন্য রমজান মাসে কফি বা মধ্যাহ্নভোজের মতো অনানুষ্ঠানিক সমাবেশ এড়াতে বলেছেন।
"সমতা ও অন্তর্ভুক্তি" বিভাগের তৎকালীন প্রধানের স্বাক্ষরিত এবং গণমাধ্যমে প্রাপ্ত একটি ইমেল অনুসারে, কর্মীদের "সাবধানে পরিকল্পনা" করতে এবং সকালে বা সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছিল, কারণ উপবাসকারী কর্মীরা শক্তি হ্রাস পেতে পারে।
আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, রোজা মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন, এবং সহকর্মীদের এই বিষয়টির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত। "ফেডারেল গভর্নমেন্ট মুসলিম এমপ্লয়িজ" নামে একদল স্বেচ্ছাসেবক কর্মচারীর অভিযোগ দায়েরের পর এই সুপারিশ করা হয়েছে।
কার্যবিবরণী অনুসারে, নেটওয়ার্কের সদস্যরা বলেছেন যে তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের ফিলিস্তিনি পরিচয় প্রকাশ করতে অনিরাপদ বোধ করছেন এবং বিশ্বাস করেন যে তাদের জন্য সরকারের সহায়তা ইউক্রেনীয় কর্মীদের তুলনায় অনেক কম। তারা কিছু ক্ষেত্রে "কাঠামোগত বর্ণবাদ" এর অস্তিত্বেরও সমালোচনা করেছেন।
মুসলিম কর্মচারী নেটওয়ার্ক একটি নোটে ব্যাখ্যা করেছে যে রমজান মুসলমানদের জন্য একটি পবিত্র মাস এবং কিছু কর্মচারী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে ইসলামোফোবিয়ার উত্থানের সাথে সাথে উপেক্ষিত বোধ করছেন।
স্মারকলিপিতে ব্যবস্থাপকদের রোজাদার কর্মীদের পরিবর্তনশীল শক্তির মাত্রা সম্পর্কে আরও বোধগম্য হতে এবং প্রয়োজনে কাজের সময়, নামাজের সময় এবং ইফতারের সময়গুলিতে নমনীয়তা প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।
