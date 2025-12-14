মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক: শাসনব্যবস্থা উৎখাতের নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে বারাকের দাবি মিথ্যা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সিরিয়ার জন্য মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি টম ব্যারাক ন্যাশনাল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, গত কয়েক বছরে ওয়াশিংটন ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য দুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টার কোনও ফল হয়নি।
তিনি বলেন, বর্তমান মার্কিন নীতি শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না এবং আঞ্চলিক সংলাপের মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করা উচিত। ট্রাম্প পূর্বে ইরানে ইসরায়েলি হামলার পরিকল্পনায় তার ভূমিকা স্বীকার করার পর এই মন্তব্য এসেছে।
ওয়াশিংটনের অলিখিত চিঠি: শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য অব্যাহত চাপ আমেরিকান গবেষক এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম বিম্যান, আবনা নিউজ এজেন্সির সাথে এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছেন যে ওয়াশিংটনের নীতি বাস্তবে পরিবর্তিত হয়নি।
তিনি বলেন, অর্থনৈতিক চাপ, নিষেধাজ্ঞা, বিচ্ছিন্নতা এবং ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে সামাজিক অসন্তোষ তৈরির কৌশল জর্জ বুশ প্রশাসনের সময় থেকে অব্যাহত রয়েছে এবং নব্য রক্ষণশীল এবং প্রভাবশালী আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যদিও এই কৌশলটি কখনও ফলাফল দেয়নি।
ট্রাম্প এবং "আলোচনা" যা অনেকটা ব্ল্যাকমেইলের মতো: ইরানের সাথে ট্রাম্পের প্রকৃত আলোচনার জন্য প্রস্তুতি সম্পর্কে বারাক যে দাবি করেছেন, তাকে বিম্যান রাজনৈতিক কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।
তার মতে, ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি চাপ এবং চাপিয়ে দেওয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং তিনি সংলাপের পূর্বশর্ত হিসেবে পারমাণবিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ, স্থাপনা ভেঙে ফেলা, আইআরজিসি ভেঙে দেওয়া এবং প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমর্থন বন্ধ করার মতো শর্ত স্থাপন করেন; এমন শর্ত যা আলোচনার অর্থ নয় এবং সরাসরি শাসন পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।
শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রকল্পে আমেরিকার বারবার ব্যর্থতা ইরাক এবং আফগানিস্তানের মতো উদাহরণ তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেন যে "উৎখাতকে উস্কে দেওয়ার জন্য মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার" কৌশল কখনই কার্যকর হয়নি।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক স্তরে ইরানি সরকার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এখনও রয়েছে এবং এমনকি বিদেশে কিছু ইরানি এই লক্ষ্য অর্জনের আশায় ট্রাম্পকে সমর্থন করেন।
