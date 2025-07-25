ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরা কাতার নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে ইসরায়েলি উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়ারিউ লেভিন প্যারিসে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন, দখলদার সরকারের অব্যাহত দখলদারিত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছেন: "এখন সময় এসেছে ইসরায়েলের পশ্চিম তীরের উপর তার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার।
পশ্চিম তীরের উপর ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব ফ্রান্সের অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের একটি ন্যায্য এবং ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।
প্যারিস ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে এবং সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে।
Your Comment