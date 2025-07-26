গাজা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের লজ্জাজনক নীরবতা ভাঙা উচিত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লিবিয়ার সংসদ আরও ঘোষণা করেছে: ইহুদিবাদী ইসরাইল গাজায় যেভাবে অবরোধ ও দুর্ভিক্ষ অব্যাহত রেখেছে সেটা মানবতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অপরাধ।
লিবিয়ার সংসদ আজ (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে আরও বলেছে: গাজায় মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর দ্বিমুখী নীতি এবং লজ্জাজনক নীরবতা ত্যাগ করার সময় এসেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লিবিয়ার সংসদ গভীর উদ্বেগের সাথে গাজা উপত্যকার শোচনীয় মানবিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ইহুদিবাদী ইসরাইলের নিষ্ঠুর অবরোধ ও অব্যাহত আগ্রাসনের কারণে ফিলিস্তিনি জনগণ যেভাবে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং তীব্র মানবিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, সে ঘটনার জন্য লিবিয়ার সংসদ দুঃখ প্রকাশ করছে।
এটা এমন এক সংকট যা সমস্ত মানবিক ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতির মানদণ্ডে মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। লিবিয়ার সংসদ গাজায় যা ঘটছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের কাছ থেকে দৃঢ়, তাৎক্ষণিক, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে অবিলম্বে গাজা যুদ্ধের অবসান, অবরোধ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার এবং গাজায় মানবিক সাহায্যের অবাধ প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেইসাথে সমস্ত আরব, ইসলামী এবং বিশ্বব্যাপী সংসদকে এই ট্র্যাজেডির বিষয়ে আরও সাহসী ও স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
